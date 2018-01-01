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На Волині на хабарі у 350 доларів погорів прикордонник. ФОТО

На Волині на хабарі у 350 доларів погорів прикордонник. ФОТО
На Волині правоохоронці в момент одержання неправомірної вигоди обсягом 350 доларів затримали дільничного інспектора прикордонної служби відділу прикордонної служби «Амбуків» Львівського прикордонного загону.

Операція проводилась за сприяння керівництва Львівського прикордонного загону та власної безпеки Державної прикордонної служби України, - повідомляє прес-служба прокуратури області у Faceboook.

В таку суму прикордонник оцінив незаконне переміщення через державний кордон 10 коробів тютюнових виробів поза визначеними пунктами пропуску через так звану лінію зеленого коридору.

Проводяться невідкладні слідчі дії, по завершенню яких вирішуватиметься питання про повідомлення затриманому про підозру у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України) та про обрання йому запобіжного заходу.

На Волині на хабарі у 350 доларів погорів прикордонник. ФОТО
На Волині на хабарі у 350 доларів погорів прикордонник. ФОТО
На Волині на хабарі у 350 доларів погорів прикордонник. ФОТО
На Волині на хабарі у 350 доларів погорів прикордонник. ФОТО
На Волині на хабарі у 350 доларів погорів прикордонник. ФОТО
На Волині на хабарі у 350 доларів погорів прикордонник. ФОТО

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Теги: хабар, Волинь
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