Фото загадкового туману в Луцьку
Сьогодні, 10:17
У мережі з’явилася ще одна порція світлин туману, який оповив обласний центр Волині.
Фотографії на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook оприлюднив Олег Бурлака.
«У Луцьку туман. Нічний кошмар автомобіліста, джерело натхнення поетів та художників, романтичного настрою простих громадян (при умові сплати комунальних послуг)», - йдеться в коментарі до фото.
ЧИТАТИ ЩЕ: Моторошний луцький парк у полоні туману. ФОТО
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Фотографії на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook оприлюднив Олег Бурлака.
«У Луцьку туман. Нічний кошмар автомобіліста, джерело натхнення поетів та художників, романтичного настрою простих громадян (при умові сплати комунальних послуг)», - йдеться в коментарі до фото.
ЧИТАТИ ЩЕ: Моторошний луцький парк у полоні туману. ФОТО
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Коментарі 1
Будьте пильними! Може напасти Путен!!!
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