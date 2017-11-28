Фото загадкового туману в Луцьку





Фотографії на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook оприлюднив Олег Бурлака.



«У Луцьку туман. Нічний кошмар автомобіліста, джерело натхнення поетів та художників, романтичного настрою простих громадян (при умові сплати комунальних послуг)», - йдеться в коментарі до фото.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі з’явилася ще одна порція світлин туману, який оповив обласний центр Волині.Фотографії на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook оприлюднив«У Луцьку туман. Нічний кошмар автомобіліста, джерело натхнення поетів та художників, романтичного настрою простих громадян (при умові сплати комунальних послуг)», - йдеться в коментарі до фото.

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