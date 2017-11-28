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Фото загадкового туману в Луцьку

Фото загадкового туману в Луцьку
У мережі з’явилася ще одна порція світлин туману, який оповив обласний центр Волині.

Фотографії на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook оприлюднив Олег Бурлака.

«У Луцьку туман. Нічний кошмар автомобіліста, джерело натхнення поетів та художників, романтичного настрою простих громадян (при умові сплати комунальних послуг)», - йдеться в коментарі до фото.

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Фото загадкового туману в Луцьку
Фото загадкового туману в Луцьку
Фото загадкового туману в Луцьку
Фото загадкового туману в Луцьку

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Теги: туман, Луцьк
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