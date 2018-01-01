Злодій на Волині розгулював із детонаторами в кишенях

У Нововолинську поліцейські вилучили у 56-річного жителя селища Благодатне чотири електродетонатори.Про це повідомили у СК ГУНП в області.Вибухонебезпечні предмети виявили дільничні офіцери поліції під час огляду чоловіка. На місце прибули працівники вибухотехнічного відділу управління та вилучили їх.Уже відомо, що зловмисник причетний щонайменше до вчинення двох крадіжок майна громадян на території міста. До слова, у минулому він притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічних злочинів.Відомості внесли до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про вчиненні кримінальні правопорушення та інші події.Триває перевірка.