Злодій на Волині розгулював із детонаторами в кишенях
Сьогодні, 10:31
У Нововолинську поліцейські вилучили у 56-річного жителя селища Благодатне чотири електродетонатори.
Про це повідомили у СК ГУНП в області.
Вибухонебезпечні предмети виявили дільничні офіцери поліції під час огляду чоловіка. На місце прибули працівники вибухотехнічного відділу управління та вилучили їх.
Уже відомо, що зловмисник причетний щонайменше до вчинення двох крадіжок майна громадян на території міста. До слова, у минулому він притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічних злочинів.
Відомості внесли до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про вчиненні кримінальні правопорушення та інші події.
Триває перевірка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у СК ГУНП в області.
Вибухонебезпечні предмети виявили дільничні офіцери поліції під час огляду чоловіка. На місце прибули працівники вибухотехнічного відділу управління та вилучили їх.
Уже відомо, що зловмисник причетний щонайменше до вчинення двох крадіжок майна громадян на території міста. До слова, у минулому він притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічних злочинів.
Відомості внесли до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про вчиненні кримінальні правопорушення та інші події.
Триває перевірка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Фото нічного міста на Волині
Сьогодні, 11:29
У Луцьку чоловік кинувся під колеса патрульного авто
Сьогодні, 11:23
Злодій на Волині розгулював із детонаторами в кишенях
Сьогодні, 10:31
Фото загадкового туману в Луцьку
Сьогодні, 10:17
На Волині на хабарі у 350 доларів погорів прикордонник. ФОТО
Сьогодні, 09:26
Медіа