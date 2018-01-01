У Луцьку чоловік кинувся під колеса патрульного авто

Екіпаж луцьких патрульних учора, 9 листопада, зупинив водія Cherry, який рухався без увімкненого ближнього світла фар в умовах недостатньої видимості.Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.Після розгляду справи інспектори винесли на чоловіка постанову за ч. 2 ст. 122 КУпАП, якою передбачено 425 гривень штрафу.Однак тут водій розпочав справжнє «кіно»: він увімкнув відеозапис на своєму мобільному, зімітував ДТП, кинувшись під колеса службового автомобіля, який стояв поруч, зателефонував на службу 102 та повідомив про автопригоду з потерпілим – ним самим.Далі сказав інспекторам, що відмінить виклик, якщо ті скасують постанову.Однак на його повідомлення одразу відреагував наряд відділу моніторингу. Прибувши на місце і розібравшись в ситуації, а також переглянувши відео, поліцейські встановили, що в діях водія є ознаки тиску на правоохоронців, а за це передбачена вже кримінальна відповідальність за ст. 343 Кримінального Кодексу.Аби зафіксувати такі дії належним чином, на місце викликали слідчо-оперативну групу.Також на порушника патрульні винесли постанову за ст. 183 КУпАП, оскільки той здійснив неправдиве повідомлення на службу 102, коли повідомляв про ДТП.Тож чоловік тепер має сплатити штрафи в розмірі 425 та 51 гривня відповідно, також йому загрожує кримінальна відповідальність.