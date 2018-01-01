Фото нічного міста на Волині

Володимир Ковалюк поділився у мережі світлинами нічних вулиць та парку міста Рожища.



Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.



На фотографіях, які опублікував Ковалюк, відображені нічні вулички Рожища, міський парк.



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