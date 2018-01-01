Фото нічного міста на Волині
Сьогодні, 11:29
Волинський фотограф Володимир Ковалюк поділився у мережі світлинами нічних вулиць та парку міста Рожища.
Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
На фотографіях, які опублікував Ковалюк, відображені нічні вулички Рожища, міський парк.
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Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
На фотографіях, які опублікував Ковалюк, відображені нічні вулички Рожища, міський парк.
ЧИТАТИ ЩЕ: Опублікували фото вечірнього Луцька у тумані
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