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Фото нічного міста на Волині

Фото нічного міста на Волині
Волинський фотограф Володимир Ковалюк поділився у мережі світлинами нічних вулиць та парку міста Рожища.

Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

На фотографіях, які опублікував Ковалюк, відображені нічні вулички Рожища, міський парк.

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Фото нічного міста на Волині
Фото нічного міста на Волині
Фото нічного міста на Волині
Фото нічного міста на Волині
Фото нічного міста на Волині
Фото нічного міста на Волині
Фото нічного міста на Волині

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Теги: фото, Волинь
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