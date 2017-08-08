Луцька міськрада прострочила виплату 6 мільйонів тепловикам





Про це пише Костянтина Петрочука.



Директор «Луцьктепла» Валентина Малютіна пояснила, що це були за гроші і куди їх спрямували.



Вона зазначила, що здебільшого це є місцевим внеском за співпрацею «Луцьктепла» з ЄБРР (Європейський банк реконструкції і розвитку – К.), який не фінансує місцеві податки і збори. Тобто «Луцьктеплу», як правило, резиденти роблять певні роботи, вони з ними розраховуються в національній валюті, і ПДВ, яке виникає в цих розрахунках, має платити Луцькрада, бо це їхній обов’язок за договором поруки.



Цього року міська рада заплатила понад 10 мільйонів гривень місцевого внеску. Втім вже станом на сьогодні міська рада має заплатити ще 6 мільйонів гривень місцевого внеску, плату якого прострочили і підприємство мусило платити «зі своєї кишені», бо міська влада не профінансувала цього вчасно.



«Ми за ці місцеві внески по ЄБРР говоримо міській раді, а нам з місяця в місяць обіцяють, якщо не на цій, то на наступній сесії, дати гроші. Але до кінця року ми маємо це питання закрити. Тому, сподіваюся, що на листопадовій сесії ці кошти дадуть, але це не на утримання «Луцьктепла», – зазначила Валентина Малютіна.



Вона також додала, що підприємству дуже складно, особливо в міжопалювальний період. Оскільки держава субсидій не повертає і вже має 25 мільйонів боргу перед підприємством, населення боргує понад 40 мільйонів гривень. До того ж, 70 мільйонів гривень різниці в тарифах боргу теж ще ніхто не визнав.



«Надходження в нас є, але держава забирає їх в НАК «Нафтогаз». Тобто ми живемо від тих 20 %, які ми маємо від загальних надходжень. Якщо в опалювальний період це хоч щось, то в міжопалювальний 20 % – це нічого. Як витримати і забезпечити нормальне функціонування підприємства, зробити ремонтні роботи? У нас страшні мережі, і вкласти в тариф все утримання інфраструктури неможливо – це зобов’язання міської ради. Адже не можна це все «загнати» людям в тариф», – пояснила Валентина Малютіна.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька міськрада виділила цьогоріч на підтримку ДКП «Луцьктепло» майже 11 мільйонів гривень.Про це пише Конкурент із посиланням на заступника луцького мераДиректор «Луцьктепла»пояснила, що це були за гроші і куди їх спрямували.Вона зазначила, що здебільшого це є місцевим внеском за співпрацею «Луцьктепла» з ЄБРР (Європейський банк реконструкції і розвитку – К.), який не фінансує місцеві податки і збори. Тобто «Луцьктеплу», як правило, резиденти роблять певні роботи, вони з ними розраховуються в національній валюті, і ПДВ, яке виникає в цих розрахунках, має платити Луцькрада, бо це їхній обов’язок за договором поруки.Цього року міська рада заплатила понад 10 мільйонів гривень місцевого внеску. Втім вже станом на сьогодні міська рада має заплатити ще 6 мільйонів гривень місцевого внеску, плату якого прострочили і підприємство мусило платити «зі своєї кишені», бо міська влада не профінансувала цього вчасно.«Ми за ці місцеві внески по ЄБРР говоримо міській раді, а нам з місяця в місяць обіцяють, якщо не на цій, то на наступній сесії, дати гроші. Але до кінця року ми маємо це питання закрити. Тому, сподіваюся, що на листопадовій сесії ці кошти дадуть, але це не на утримання «Луцьктепла», – зазначила Валентина Малютіна.Вона також додала, що підприємству дуже складно, особливо в міжопалювальний період. Оскільки держава субсидій не повертає і вже має 25 мільйонів боргу перед підприємством, населення боргує понад 40 мільйонів гривень. До того ж, 70 мільйонів гривень різниці в тарифах боргу теж ще ніхто не визнав.«Надходження в нас є, але держава забирає їх в НАК «Нафтогаз». Тобто ми живемо від тих 20 %, які ми маємо від загальних надходжень. Якщо в опалювальний період це хоч щось, то в міжопалювальний 20 % – це нічого. Як витримати і забезпечити нормальне функціонування підприємства, зробити ремонтні роботи? У нас страшні мережі, і вкласти в тариф все утримання інфраструктури неможливо – це зобов’язання міської ради. Адже не можна це все «загнати» людям в тариф», – пояснила Валентина Малютіна.

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