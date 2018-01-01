У Луцьку спіймали хлопця з пакетами наркотиків. ФОТО
Сьогодні, 11:41
У Луцьку патрульні поліцейські виявили хлопця з речовиною, схожою на наркотичну.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.
На проспекті Відродження у Луцьку близько 05:00 сьогодні, 10 листопада, патрульні побачили підозрілу особу.
При перевірці 25-річного хлопця виявили в нього 2 поліетиленові пакетики з речовиною зеленого кольору, схожою на наркотичну.
Особу затримали та викликали слідчо-оперативну групу.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.
На проспекті Відродження у Луцьку близько 05:00 сьогодні, 10 листопада, патрульні побачили підозрілу особу.
При перевірці 25-річного хлопця виявили в нього 2 поліетиленові пакетики з речовиною зеленого кольору, схожою на наркотичну.
Особу затримали та викликали слідчо-оперативну групу.
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