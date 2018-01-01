У Луцьку спіймали хлопця з пакетами наркотиків. ФОТО





Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.



На проспекті Відродження у Луцьку близько 05:00 сьогодні, 10 листопада, патрульні побачили підозрілу особу.



При перевірці 25-річного хлопця виявили в нього 2 поліетиленові пакетики з речовиною зеленого кольору, схожою на наркотичну.



Особу затримали та викликали слідчо-оперативну групу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку патрульні поліцейські виявили хлопця з речовиною, схожою на наркотичну.Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.На проспекті Відродження у Луцьку близько 05:00 сьогодні, 10 листопада, патрульні побачили підозрілу особу.При перевірці 25-річного хлопця виявили в нього 2 поліетиленові пакетики з речовиною зеленого кольору, схожою на наркотичну.Особу затримали та викликали слідчо-оперативну групу.

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