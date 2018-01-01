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У Луцьку спіймали хлопця з пакетами наркотиків. ФОТО

У Луцьку спіймали хлопця з пакетами наркотиків. ФОТО
У Луцьку патрульні поліцейські виявили хлопця з речовиною, схожою на наркотичну.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.

На проспекті Відродження у Луцьку близько 05:00 сьогодні, 10 листопада, патрульні побачили підозрілу особу.

При перевірці 25-річного хлопця виявили в нього 2 поліетиленові пакетики з речовиною зеленого кольору, схожою на наркотичну.

Особу затримали та викликали слідчо-оперативну групу.


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Теги: наркотики, Луцьк
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