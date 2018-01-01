Луцькі підприємці кажуть, що тепловики заважають їм працювати
Сьогодні, 11:58
Латати дірки в асфальті чи ремонтувати теплотраси під час осінніх дощів чи заморозків у Луцьку стало вже традицією.
І цьогоріч, на жаль нічого не змінилось, - повідомляє Сфера-ТВ.
Обгородили червоною стрічкою і добрячу третину Завокзального ринку. Тут уже зірвали бруківку і запустили екскаватор.
Майстер ТОВ «Луцькспецбуд» Андрій пояснює, що триває реконструкція теплових мереж. Щодо того, що ремонтують траси в листопаді, сказав: «Луцьктепло» цим завідує. Вони дали команду».
Люди, які ходять повз у своїх справах, кажуть, що вже звикли до такої роботи комунальників. Дехто і віджартовується.
Але неабияк обурені підприємці, які торгують на Завокзальному ринку. Рови, які проклали для ремонту теплотрас, - у них просто під дверима. Через це люди не мають можливості зайти до крамниці та щось придбати.
«Ми платимо податки, як і належить. От зараз тиждень не працювати. А сім’ю як кормити? За літо це можна було все зробити. Ні опалення не було, нічого» - бідкається жінка в одному з магазинів.
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І цьогоріч, на жаль нічого не змінилось, - повідомляє Сфера-ТВ.
Обгородили червоною стрічкою і добрячу третину Завокзального ринку. Тут уже зірвали бруківку і запустили екскаватор.
Майстер ТОВ «Луцькспецбуд» Андрій пояснює, що триває реконструкція теплових мереж. Щодо того, що ремонтують траси в листопаді, сказав: «Луцьктепло» цим завідує. Вони дали команду».
Люди, які ходять повз у своїх справах, кажуть, що вже звикли до такої роботи комунальників. Дехто і віджартовується.
Але неабияк обурені підприємці, які торгують на Завокзальному ринку. Рови, які проклали для ремонту теплотрас, - у них просто під дверима. Через це люди не мають можливості зайти до крамниці та щось придбати.
«Ми платимо податки, як і належить. От зараз тиждень не працювати. А сім’ю як кормити? За літо це можна було все зробити. Ні опалення не було, нічого» - бідкається жінка в одному з магазинів.
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