Луцькі підприємці кажуть, що тепловики заважають їм працювати





І цьогоріч, на жаль нічого не змінилось, - повідомляє



Обгородили червоною стрічкою і добрячу третину Завокзального ринку. Тут уже зірвали бруківку і запустили екскаватор.



Майстер ТОВ «Луцькспецбуд» Андрій пояснює, що триває реконструкція теплових мереж. Щодо того, що ремонтують траси в листопаді, сказав: «Луцьктепло» цим завідує. Вони дали команду».



Люди, які ходять повз у своїх справах, кажуть, що вже звикли до такої роботи комунальників. Дехто і віджартовується.



Але неабияк обурені підприємці, які торгують на Завокзальному ринку. Рови, які проклали для ремонту теплотрас, - у них просто під дверима. Через це люди не мають можливості зайти до крамниці та щось придбати.



«Ми платимо податки, як і належить. От зараз тиждень не працювати. А сім’ю як кормити? За літо це можна було все зробити. Ні опалення не було, нічого» - бідкається жінка в одному з магазинів.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Латати дірки в асфальті чи ремонтувати теплотраси під час осінніх дощів чи заморозків у Луцьку стало вже традицією.І цьогоріч, на жаль нічого не змінилось, - повідомляє Сфера-ТВ Обгородили червоною стрічкою і добрячу третину Завокзального ринку. Тут уже зірвали бруківку і запустили екскаватор.Майстер ТОВ «Луцькспецбуд»пояснює, що триває реконструкція теплових мереж. Щодо того, що ремонтують траси в листопаді, сказав: «Луцьктепло» цим завідує. Вони дали команду».Люди, які ходять повз у своїх справах, кажуть, що вже звикли до такої роботи комунальників. Дехто і віджартовується.Але неабияк обурені підприємці, які торгують на Завокзальному ринку. Рови, які проклали для ремонту теплотрас, - у них просто під дверима. Через це люди не мають можливості зайти до крамниці та щось придбати.«Ми платимо податки, як і належить. От зараз тиждень не працювати. А сім’ю як кормити? За літо це можна було все зробити. Ні опалення не було, нічого» - бідкається жінка в одному з магазинів.

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