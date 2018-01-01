«Стаф із характером кота», - зворушлива історія про пса з луцького притулку
Сьогодні, 12:58
У комунальному підприємстві «Ласка» поділилися зворушливою історію про пса Рудика із луцького притулку.
Про це йдеться на сторінці КП у соціальній мережі Facebook.
На сторінці КП «Ласка», яке опікується притулком для тварин у Луцьку, опублікували світлини собаки на прізвисько Рудик.
«Неймовірний пес. У нього незвично яскраво жовті очі. Він не такий як всі. Стаф із характером кота. Ми ніколи не чули його гавкоту. Його зрадив господар, віддавши нам - він 2 місяці майде не виходив з будки, лише інколи скулив - це був його крик відчаю», - йдеться в дописі.
«Його повернула сім'я яка його взяла - бо він добрий і навіть трохи полохливий. Але він швидко міняється - вже із задоволенням гуляє на повідку, радісно підбігає і ластиться. А як він чудово виглядає - ох ці вуха. Це абсолютно диванна собака. Рудику 3 роки. Вакцинований. Стерилізований. Приїздіть знайомитись», - закликали волинян на комунальному підприємстві.
Контакти КП «Ласка»: м. Луцьк, вул. Мамсурова, 9
Телефон: 095 0022810
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Про це йдеться на сторінці КП у соціальній мережі Facebook.
На сторінці КП «Ласка», яке опікується притулком для тварин у Луцьку, опублікували світлини собаки на прізвисько Рудик.
«Неймовірний пес. У нього незвично яскраво жовті очі. Він не такий як всі. Стаф із характером кота. Ми ніколи не чули його гавкоту. Його зрадив господар, віддавши нам - він 2 місяці майде не виходив з будки, лише інколи скулив - це був його крик відчаю», - йдеться в дописі.
«Його повернула сім'я яка його взяла - бо він добрий і навіть трохи полохливий. Але він швидко міняється - вже із задоволенням гуляє на повідку, радісно підбігає і ластиться. А як він чудово виглядає - ох ці вуха. Це абсолютно диванна собака. Рудику 3 роки. Вакцинований. Стерилізований. Приїздіть знайомитись», - закликали волинян на комунальному підприємстві.
Контакти КП «Ласка»: м. Луцьк, вул. Мамсурова, 9
Телефон: 095 0022810
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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