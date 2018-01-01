«Стаф із характером кота», - зворушлива історія про пса з луцького притулку

У комунальному підприємстві «Ласка» поділилися зворушливою історію про пса Рудика із луцького притулку.Про це йдеться на сторінці КП у соціальній мережі Facebook.На сторінці КП «Ласка», яке опікується притулком для тварин у Луцьку, опублікували світлини собаки на прізвисько Рудик.«Неймовірний пес. У нього незвично яскраво жовті очі. Він не такий як всі. Стаф із характером кота. Ми ніколи не чули його гавкоту. Його зрадив господар, віддавши нам - він 2 місяці майде не виходив з будки, лише інколи скулив - це був його крик відчаю», - йдеться в дописі.«Його повернула сім'я яка його взяла - бо він добрий і навіть трохи полохливий. Але він швидко міняється - вже із задоволенням гуляє на повідку, радісно підбігає і ластиться. А як він чудово виглядає - ох ці вуха. Це абсолютно диванна собака. Рудику 3 роки. Вакцинований. Стерилізований. Приїздіть знайомитись», - закликали волинян на комунальному підприємстві.