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Нова ціна на квадрохаус: у ЖК «Оріон» суттєва знижка на житло*

Нова ціна на квадрохаус: у ЖК «Оріон» суттєва знижка на житло*
Будівельна компанія «Інвестор» пропонує лучанам розкішні квартири у стильних квадрохаусах ЖК «Оріон», що під Луцьком, за акційною ціною.

ЖК «Оріон» має зручне розташування: район вулиці Чернишевського, село Зміїнець. Це недалеко від Луцька і разом з тим тут менший рівень шуму, чистіше повітря та більше зелені.

Наразі забудовник пропонує дворівневі квартири пощею 139,06 кв. м, які складаються із 4-х кімнат. Зараз квартиру можна придбати за 53,9 тис. доларів.

На першому поверсі – тепла підлога. Тут є просторі вітальня та кухня – по 20,79 та 15,56 квадратних метра відповідно. На другому поверсі розташовані три кімнати площею 14,96 кв.м, 23,29 кв.м та 17,17 квадратних метри. На обох поверхах є санвузли та гардеробні.
Нова ціна на квадрохаус: у ЖК «Оріон» суттєва знижка на житло*

Будинки збудовані із використанням матеріалів і технологій, які допомагають зберігати тепло. У квартирах встановлені енергозберігаючі вікна, радіатори «Kermi» та енергоефективні конденсаційні котли, які автоматично зменшують свою потужність, коли немає необхідності в максимальній. Котли працюють тихо та не займають багато місця.

У вартість квартири входить також чистова стяжка та штукатурка, тому після придбання цієї оселі у ній можна відразу починати ремонт.


Щоб придбати квартиру у житловому комплексі «Оріон», телефонуйте: 096 030 20 10.

Адреса відділу продажів: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в.

Facebook: Будівельна компанія Інвестор

Instagram: bud.investor

Сайт: www.investor.lutsk.ua

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Теги: Інвестор, Оріон
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