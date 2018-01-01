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У Володимирі почастішали крадіжки із квартир та інтернет-шахрайства

У Володимирі почастішали крадіжки із квартир та інтернет-шахрайства
Мешканцям Володимира-Волинського дедалі частіше стали дошкуляти злодії та шахраї.

Про це заявила керівниця місцевої прокуратури Віталія Книш, - пише Буг.

Вона зазначила, що спостерігається тенденція до зменшення вчинення тяжких злочинів, їх все більше розкривають. Однак частішими стали крадіжки із квартир та шахрайства через інтернет-сервіси.

«Ми не розуміємо, як так трапляється, що люди надсилають великі суми невідомим особам через різні сайти для купівлі будь-чого. Нами і поліцією проведено профілактичні роботи, в ЗМІ часто повідомляють про випадки, але таких заяв стає дедалі більше», – зазначила Книш.

Прокурор зазначила, що такі злочини розслідує кіберполіція, і статистика розкриття є «сумною». Також Віталія Книш додала, що для швидшому розкриттю злочинів допомагають камери відеоспостереження. Тож вона наголосила на потребі збільшення їх кількості.


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Теги: шахраї, Волинь
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