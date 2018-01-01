У Володимирі почастішали крадіжки із квартир та інтернет-шахрайства





Про це заявила керівниця місцевої прокуратури Віталія Книш, - пише



Вона зазначила, що спостерігається тенденція до зменшення вчинення тяжких злочинів, їх все більше розкривають. Однак частішими стали крадіжки із квартир та шахрайства через інтернет-сервіси.



«Ми не розуміємо, як так трапляється, що люди надсилають великі суми невідомим особам через різні сайти для купівлі будь-чого. Нами і поліцією проведено профілактичні роботи, в ЗМІ часто повідомляють про випадки, але таких заяв стає дедалі більше», – зазначила Книш.



Прокурор зазначила, що такі злочини розслідує кіберполіція, і статистика розкриття є «сумною». Також Віталія Книш додала, що для швидшому розкриттю злочинів допомагають камери відеоспостереження. Тож вона наголосила на потребі збільшення їх кількості.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканцям Володимира-Волинського дедалі частіше стали дошкуляти злодії та шахраї.Про це заявила керівниця місцевої прокуратури, - пише Буг Вона зазначила, що спостерігається тенденція до зменшення вчинення тяжких злочинів, їх все більше розкривають. Однак частішими стали крадіжки із квартир та шахрайства через інтернет-сервіси.«Ми не розуміємо, як так трапляється, що люди надсилають великі суми невідомим особам через різні сайти для купівлі будь-чого. Нами і поліцією проведено профілактичні роботи, в ЗМІ часто повідомляють про випадки, але таких заяв стає дедалі більше», – зазначила Книш.Прокурор зазначила, що такі злочини розслідує кіберполіція, і статистика розкриття є «сумною». Також Віталія Книш додала, що для швидшому розкриттю злочинів допомагають камери відеоспостереження. Тож вона наголосила на потребі збільшення їх кількості.

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