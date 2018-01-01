Злодії обчистили квартиру у Ковелі. ВІДЕО

Поки господарів не було вдома, невідомі зловмисники обікрали квартиру в Ковелі.Про це у соціальній мережі Facebook написала користувачкаЖінка стверджує, що полишила домівку тільки на дві години.«Приїхали додому і побачене просто не передати словами. У спальні – виламане вікно, і все з шафи вивалене на підлогу та ліжко. І так по всіх кімнатах. Попорались неждані гості у нас», -бідкається жінка.Кавас опублікували відео із результатами «господарювання» злодіїв у оселі. Каже, що ролик зняла після того, як поїхала поліція.«У шоці такому, що не передати! Втрати невеликі з того, що винесли, а в душі ще, напевно, довго буде гірко…» - поділилася вона переживаннями.За її словами, перед цим злодії порядкували також у сусідів. «Там людям набагато гірше, ніж нам, багато винесли», - зазначила Лілія Кавас.