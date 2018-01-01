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Злодії обчистили квартиру у Ковелі. ВІДЕО

Злодії обчистили квартиру у Ковелі. ВІДЕО
Поки господарів не було вдома, невідомі зловмисники обікрали квартиру в Ковелі.

Про це у соціальній мережі Facebook написала користувачка Лілія Кавас.

Жінка стверджує, що полишила домівку тільки на дві години.

«Приїхали додому і побачене просто не передати словами. У спальні – виламане вікно, і все з шафи вивалене на підлогу та ліжко. І так по всіх кімнатах. Попорались неждані гості у нас», -бідкається жінка.

Кавас опублікували відео із результатами «господарювання» злодіїв у оселі. Каже, що ролик зняла після того, як поїхала поліція.

«У шоці такому, що не передати! Втрати невеликі з того, що винесли, а в душі ще, напевно, довго буде гірко…» - поділилася вона переживаннями.

За її словами, перед цим злодії порядкували також у сусідів. «Там людям набагато гірше, ніж нам, багато винесли», - зазначила Лілія Кавас.



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Теги: крадіжка, Волинь
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