Розповіли про «розваги» горе-мисливців на Волині





Про це пише Павло Костючко на шпальтах



Із 4 листопада мисливцям (яких лишень у Локачинському районі офіційно зареєстрували 220) можна відстрілювати зайців та лисиць. До слова, полювати на цих тварин вони можуть у визначених місцях лише в неділю, маючи при цьому дозвільні документи.



Чи дотримуються закону поціновувачі такого екстремального відпочинку, перевіряли єгері Локачинської районної організації Українського товариства мисливців і рибалок спільно з представником правоохоронних органів.



Своє полювання на браконьєрів голова організації Віталій Паламарчук і заступник начальника районного відділення поліції Олександр Давидюк розпочали із самісінького ранку. Вони об’їхали мисливські угіддя, розташовані неподалік Кремеша, Старого Загорова, Білополя, Колпитова, Привітного та Коритниці.







Через густий туман цього дня була погана видимість, тож відстежити дії любителів постріляти по живих мішенях виявилось проблематично. Подолавши десятки кілометрів польовими та лісовими дорогами, натрапили на з десяток мисливців, в тому числі трьох – із Луцького району (більшість зустріли на території Колпитівської сільської ради).



І в поодиноких «стрільців», і у груп мисливців вже були трофеї, тож ретельно обстежувалось, чи, бува, хто не настріляв їх забагато (згідно із законом дозволено за полювання взяти одного зайця на людину, а от щодо лисів – обмежень нема). Також старший єгер перевіряв, чи усі мають посвідчення мисливця, контрольну картку обліку набутої дичини і порушень правил полювання, членський квиток районної організації та відстрільну картку на пушного звіра.







Під час цього рейду жодних грубих порушень правил полювання не виявили. Та, як зауважує Віталій Паламарчук, вичислити браконьєрів насправді складно, адже, побачивши здалеку знайоме службове авто, вони можуть просто заховатись десь в лісі чи залягти посеред поля.



«На жаль, факти браконьєрства в районі таки трапляються. Деякі розумники придбали собі на карабіни тепловізорні приціли, мають прилади нічного бачення і, попри заборону, незаконно відстрілюють звірів у темну пору доби. У зв’язку з цим періодично проводимо й нічні рейди. Є й такі порушники, що вбивають зайців, заганяючи їх світлом автомобільних фар. До речі, часто горе-мисливці так розважаються саме на людських городах, витоптуючи посіви. Про це вже неодноразово мені повідомляли невдоволені селяни, зокрема – з Козлівської, Шельвівської та Конюхівської сільських рад», – констатує Паламарчук.



Головні завдання місцевого товариства мисливців і рибалок – попереджувати подібне неподобство, здійснюючи щоденні обходи, а ще – підгодовувати звірів і сприяти їхній популяції. Окрім Віталія Паламарчука, в цій організації працює ще четверо єгерів, які загалом обслуговують 35 тисяч гектарів мисливських угідь.



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