На Волині профінансують лікування хворим на діабет і ниркову недостатність

Кабмін перерозподілив видатки бюджету, що дозволить забезпечити медичним закладам на Волині фінансування для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу та хворих на цукровий та нецукровий діабетПро це повідомили в Офісі реформ Волинського регіонального відділення Асоціації міст України.Уряд перерозподілив деякі видатки державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2018 рік, та медичну субвенцію з держбюджету місцевим бюджетам у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству охорони здоров’я у 2018 році у загальному фонді державного бюджету.Цей перерозподіл дасть можливість забезпечити фінансування першочергових видатків медичним закладам вторинної медичної допомоги у тому числі для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу та хворих на цукровий та нецукровий діабет.Це стосується і місцевих бюджетів Волинської області.«Йдеться про перерозподіл видатків за програмою «Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам», які для Волинській області збільшено в сумі 39 мільйонів 99 тисяч гривень. Це збільшення стало можливе за рахунок розподілу резерву коштів медичної субвенції та зменшення і послідуючого перерозподілу медичної субвенції за програмою «Надання первинної медичної допомоги», – каже, консультант з бюджетних питань Асоціації міст України.Зі слів Грома, зменшення субвенції на фінансування первинної медичної допомоги проведено у зв’язку із її недовикористанням, що пов’язано з переходом медичних закладів на фінансування Національної служби охорони здоров’я України. На Волині йдеться про місцеві бюджети ОТГ Любомльського рйону: Вишнівської – на 429,2 тисячі гривень, Рівненської – на 373,3 тисячі та Любомльської – на понад мільйон 61 тисячу.Це розпорядження Кабміну набере чинності після погодження з відповідним Комітетом Верховної Ради України.Отже, до кінця року заклади охорони здоров’я матимуть фінансування на забезпечення лікування хворих на цукровий діабет та з хронічною нирковою недостатністю. Тепер місцеві ради мають ухвалити зміни до своїх бюджетів, щоби кошти за механізмом субвенції отримали всі медичні заклади.Довідково:За офіційною інформацією, в Україні зареєстровано понад мільйон двісті тисяч хворих на цукровий діабет. Це захворювання посідає третє місце у світі за поширеністю після серцево-судинних і онкологічних захворювань. А кількість хворих, які потребують спеціалізованої нефрологічної допомоги, щорічно зростає: на мільйон населення у рік реєструється 250 хворих із хронічною нирковою недостатністю (ХНН) V стадії. Лікування цих хвороб допомагає зберегти життя пацієнтам і запобігає виникненню ускладнень.