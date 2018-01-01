Порошенко нагородив директора волинського музею
Сьогодні, 15:54
Директорові Маневицького краєзнавчого музею Петрові Хомичу присвоїли почесне звання «Заслужений працівник культури України».
Про це йдеться в указі президента Петра Порошенка.
Глава держави підписав указ про відзначення державними нагородами України з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва.
Зокрема за значний особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність присвоїли почесне звання «Заслужений працівник культури України» директорові Маневицького краєзнавчого музею Петрові Хомичу.
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Про це йдеться в указі президента Петра Порошенка.
Глава держави підписав указ про відзначення державними нагородами України з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва.
Зокрема за значний особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність присвоїли почесне звання «Заслужений працівник культури України» директорові Маневицького краєзнавчого музею Петрові Хомичу.
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