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Порошенко нагородив директора волинського музею

Порошенко нагородив директора волинського музею
Директорові Маневицького краєзнавчого музею Петрові Хомичу присвоїли почесне звання «Заслужений працівник культури України».

Про це йдеться в указі президента Петра Порошенка.

Глава держави підписав указ про відзначення державними нагородами України з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва.

Зокрема за значний особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність присвоїли почесне звання «Заслужений працівник культури України» директорові Маневицького краєзнавчого музею Петрові Хомичу.


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Теги: культура, музей, Волинь
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