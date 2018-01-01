Контрабанду сигарет у поїзді на Волині знайшов собака. ФОТО





Про це повідомили у Держприкордонслужбі.



У залізничному пункті пропуску «Володимир-Волинський» вранці сьогодні, 10 листопада, працівники прикордонного відомства за допомогою службового собаки знайшли приховані сигарети в одному з вагонів вантажного потяга, який прямував до польського міста Грубешів. Загалом під рудою знаходилось майже 4 тисячі пачок сигарет без акцизних марок.



Виявлені контрабандні тютюнові вироби, вартість яких встановлюється, вилучили фіскали.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині прикордонники завадили незаконному переміщенню тютюнової контрабанди через кордон.Про це повідомили у Держприкордонслужбі.У залізничному пункті пропуску «Володимир-Волинський» вранці сьогодні, 10 листопада, працівники прикордонного відомства за допомогою службового собаки знайшли приховані сигарети в одному з вагонів вантажного потяга, який прямував до польського міста Грубешів. Загалом під рудою знаходилось майже 4 тисячі пачок сигарет без акцизних марок.Виявлені контрабандні тютюнові вироби, вартість яких встановлюється, вилучили фіскали.

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