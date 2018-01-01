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Контрабанду сигарет у поїзді на Волині знайшов собака. ФОТО

Контрабанду сигарет у поїзді на Волині знайшов собака. ФОТО
На Волині прикордонники завадили незаконному переміщенню тютюнової контрабанди через кордон.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

У залізничному пункті пропуску «Володимир-Волинський» вранці сьогодні, 10 листопада, працівники прикордонного відомства за допомогою службового собаки знайшли приховані сигарети в одному з вагонів вантажного потяга, який прямував до польського міста Грубешів. Загалом під рудою знаходилось майже 4 тисячі пачок сигарет без акцизних марок.

Виявлені контрабандні тютюнові вироби, вартість яких встановлюється, вилучили фіскали.

Контрабанду сигарет у поїзді на Волині знайшов собака. ФОТО
Контрабанду сигарет у поїзді на Волині знайшов собака. ФОТО

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Теги: контрабанда, Волинь
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