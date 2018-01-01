Продавці трьох луцьких магазинів начхали на заборону міськради
Сьогодні, 18:19
Три адміністративних протоколи за ігнорування заборони на торгівлю алкоголем вночі склали муніципали на продавців трьох луцьких магазинів.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
Під приціл муніципалів потрапили продавці крамниць «Делікат» (вул. Лідавська), «Продукти», (вул. Федорова, 2в) та «Вишенька» (Федорова, 2а) за порушення правил нічної торгівлі. Працівники торгівельних закладів реалізували алкоголь упродовж 22:00-08:00, порушивши заборону Луцької міської ради
За свої дії їм тепер доведеться відповідати на засіданнях адміністративних комісій органів місцевого самоврядування за місцем проживання.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
Під приціл муніципалів потрапили продавці крамниць «Делікат» (вул. Лідавська), «Продукти», (вул. Федорова, 2в) та «Вишенька» (Федорова, 2а) за порушення правил нічної торгівлі. Працівники торгівельних закладів реалізували алкоголь упродовж 22:00-08:00, порушивши заборону Луцької міської ради
За свої дії їм тепер доведеться відповідати на засіданнях адміністративних комісій органів місцевого самоврядування за місцем проживання.
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