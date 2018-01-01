Через жовту воду на Волині розпочали нове будівництво

Протягом останніх років в селі Заріччя Володимир-Волинського району гостро постало питання забезпечення населення чистою питною водою.Про це йдеться у повідомленні на сторінці Зарічанської ОТГ у соціальній мережі Facebook.На цейчас вода, що постачається із діючої свердловини, не відповідає вимогам за санітарно-хімічними показниками. Через високий вміст заліза вода має жовтуватий колір та неприємний присмак. Проведені заходи щодо знезалізнення води давали короткотермінові результати.Причина такого хімічного складу води залежить від геологічного розміщення цього району. Така вода надходить в помешкання жителів Заріччя.Найбільш ефективним шляхом вирішення даної проблеми є будівництво нового водопроводу з Володимира-Волинського. За рахунок коштів місцевого бюджету Зарічанської сільської ради була виготовлена проектно-кошторисна документація на будівництво водопроводу, отриманий позитивний висновок державної експертизи.Фінансування робіт проводиться з державного бюджету та бюджету Зарічанської сільської ради. Кошторисна вартість будівництва становить понад 3 мільйони гривень. Для визначення виконавця робіт було проведено відкриті торги. Переможцем аукціону стало ТОВ «ГрантЗахід» з Києва.Будівництво нового водопроводу розпочали у Володимирі-Волинському. Згідно з проектом, протяжність водогону становитиме 1358 метрів. Будуть використовуватися сучасні полімерні та герметизуючі матеріали для з’єднання елементів.Чисту питну воду отримають понад 1000 жителів села.