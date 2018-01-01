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Цифри – на табло у Раді, - Лапін про відставку Луценка. ВІДЕО

Цифри – на табло у Раді, - Лапін про відставку Луценка. ВІДЕО
Своєю заявою про відставку у Верховній Раді генпрокурор Юрій Луценко припинив будь-які політичні маніпуляції.

Про це в ток-шоу «Ситуація» заявив народний депутат від фракції «Народний фронт» Ігор Лапін, - передає Прямий.

«Є комічна сторона і трагічна цієї історії. Комічна полягає в тому, що Аваков крутіший Луценка, бо за його відставку проголосували лише 31 депутат, а по Луценку - 38. А трагічної, взагалі немає. Йде планомірна робота для того, щоб унеможливити в подальшому маніпуляції з можливою відставкою, зі збором підписів і т.д. Щось я не бачив підписів за відставку Луценка на табло, коли проходило рейтингове голосування», - розповів Лапін.

За його словами, коли Юрій Луценко йшов у прокуратуру, було декілька моментів, які спонукали його підтримати.

«Перше - людина говорила, що завжди дотримує слова. І підстав сумніватися в цьому в мене не було. Друге - дуже мало людей могли собі дозволити в період Януковича, коли йшов Майдан, на допиті слідства на запитання «Ваша професія?» відповідати «революціонер». Для цього треба було мати стержень», - додав Лапін.

Він також відзначив, що у Луценка були можливості ввести свіжу кров, і багато нових облич поповнили ряди прокуратури.

«В мене звичайно є дуже багато питань, щодо роботи Луценка, тому дифірамби йому не співатиму. Але голосів за відставку Луценка з посади не буде. Президент її не прийме. А щоб зупинити маніпуляції - він це зробив, голосування на табло показали. Можна далі не рухатись в цьому напрямку а працювати», - завершив Лапін.


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Теги: політика, Юрій Луценко
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