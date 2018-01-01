Цифри – на табло у Раді, - Лапін про відставку Луценка. ВІДЕО

Юрій Луценко припинив будь-які політичні маніпуляції.



Про це в ток-шоу «Ситуація» заявив народний депутат від фракції «Народний фронт» Ігор Лапін, - передає



«Є комічна сторона і трагічна цієї історії. Комічна полягає в тому, що Аваков крутіший Луценка, бо за його відставку проголосували лише 31 депутат, а по Луценку - 38. А трагічної, взагалі немає. Йде планомірна робота для того, щоб унеможливити в подальшому маніпуляції з можливою відставкою, зі збором підписів і т.д. Щось я не бачив підписів за відставку Луценка на табло, коли проходило рейтингове голосування», - розповів Лапін.



За його словами, коли Юрій Луценко йшов у прокуратуру, було декілька моментів, які спонукали його підтримати.



«Перше - людина говорила, що завжди дотримує слова. І підстав сумніватися в цьому в мене не було. Друге - дуже мало людей могли собі дозволити в період Януковича, коли йшов Майдан, на допиті слідства на запитання «Ваша професія?» відповідати «революціонер». Для цього треба було мати стержень», - додав Лапін.



Він також відзначив, що у Луценка були можливості ввести свіжу кров, і багато нових облич поповнили ряди прокуратури.



«В мене звичайно є дуже багато питань, щодо роботи Луценка, тому дифірамби йому не співатиму. Але голосів за відставку Луценка з посади не буде. Президент її не прийме. А щоб зупинити маніпуляції - він це зробив, голосування на табло показали. Можна далі не рухатись в цьому напрямку а працювати», - завершив Лапін.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Своєю заявою про відставку у Верховній Раді генпрокурорприпинив будь-які політичні маніпуляції.Про це в ток-шоу «Ситуація» заявив народний депутат від фракції «Народний фронт», - передає Прямий «Є комічна сторона і трагічна цієї історії. Комічна полягає в тому, що Аваков крутіший Луценка, бо за його відставку проголосували лише 31 депутат, а по Луценку - 38. А трагічної, взагалі немає. Йде планомірна робота для того, щоб унеможливити в подальшому маніпуляції з можливою відставкою, зі збором підписів і т.д. Щось я не бачив підписів за відставку Луценка на табло, коли проходило рейтингове голосування», - розповів Лапін.За його словами, коли Юрій Луценко йшов у прокуратуру, було декілька моментів, які спонукали його підтримати.«Перше - людина говорила, що завжди дотримує слова. І підстав сумніватися в цьому в мене не було. Друге - дуже мало людей могли собі дозволити в період Януковича, коли йшов Майдан, на допиті слідства на запитання «Ваша професія?» відповідати «революціонер». Для цього треба було мати стержень», - додав Лапін.Він також відзначив, що у Луценка були можливості ввести свіжу кров, і багато нових облич поповнили ряди прокуратури.«В мене звичайно є дуже багато питань, щодо роботи Луценка, тому дифірамби йому не співатиму. Але голосів за відставку Луценка з посади не буде. Президент її не прийме. А щоб зупинити маніпуляції - він це зробив, голосування на табло показали. Можна далі не рухатись в цьому напрямку а працювати», - завершив Лапін.

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