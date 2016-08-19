Неповнолітню волинянку, яка пішла з дому і не повернулась, розшукали
Сьогодні, 21:34
Неповнолітню жительку села Тростянець, яка пішла з дому і не повернулася, розшукали.
Про це в соцмережі facebook пише начальник сектору ювенальної превенції поліції Інна Остапович.
"НЕПОВНОЛІТНЮ РОЗШУКАНО!!!!! ЗЛОЧИНІВ ВІДНОСНО ОСТАННЬОЇ НЕ СКОЄНО.07.11.2018 в Ківерцівський відділ поліції надійшло повідомлення про безвісне зникнення неповнолітньої Маринюк Тетяни Володимирівни, 15.12.2001 р.н.,жит. с.Тростянець Ківерцівського району, яка цього ж дня пішла з дому та не повернулася.
Була одягнена: куртка коричневого кольору, рожеві кросівки, може мати при собі жіночу сумку тілесного кольору, можливо одягнена в джинси.
Кому відома будь-яка інформація про можливе місце перебування дівчини просимо повідомити поліцію за телефонами 0504845270 або "102"", - йдеться в дописі.
Нагадаємо, нещодавно з'явилась інформація про те, що неповнолітня дівчина пішла з дому та не повернулася.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це в соцмережі facebook пише начальник сектору ювенальної превенції поліції Інна Остапович.
"НЕПОВНОЛІТНЮ РОЗШУКАНО!!!!! ЗЛОЧИНІВ ВІДНОСНО ОСТАННЬОЇ НЕ СКОЄНО.07.11.2018 в Ківерцівський відділ поліції надійшло повідомлення про безвісне зникнення неповнолітньої Маринюк Тетяни Володимирівни, 15.12.2001 р.н.,жит. с.Тростянець Ківерцівського району, яка цього ж дня пішла з дому та не повернулася.
Була одягнена: куртка коричневого кольору, рожеві кросівки, може мати при собі жіночу сумку тілесного кольору, можливо одягнена в джинси.
Кому відома будь-яка інформація про можливе місце перебування дівчини просимо повідомити поліцію за телефонами 0504845270 або "102"", - йдеться в дописі.
Нагадаємо, нещодавно з'явилась інформація про те, що неповнолітня дівчина пішла з дому та не повернулася.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У центрі Луцька зберуться власники авто на єврономерах
Сьогодні, 22:37
Неповнолітню волинянку, яка пішла з дому і не повернулась, розшукали
Сьогодні, 21:34
Цифри – на табло у Раді, - Лапін про відставку Луценка. ВІДЕО
Сьогодні, 21:10
Львівський оркестр з Різдвяною програмою у «Промені»*
Сьогодні, 19:32
Медіа