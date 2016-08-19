Неповнолітню волинянку, яка пішла з дому і не повернулась, розшукали





Про це в соцмережі



"НЕПОВНОЛІТНЮ РОЗШУКАНО!!!!! ЗЛОЧИНІВ ВІДНОСНО ОСТАННЬОЇ НЕ СКОЄНО.07.11.2018 в Ківерцівський відділ поліції надійшло повідомлення про безвісне зникнення неповнолітньої Маринюк Тетяни Володимирівни, 15.12.2001 р.н.,жит. с.Тростянець Ківерцівського району, яка цього ж дня пішла з дому та не повернулася.

Була одягнена: куртка коричневого кольору, рожеві кросівки, може мати при собі жіночу сумку тілесного кольору, можливо одягнена в джинси.

Кому відома будь-яка інформація про можливе місце перебування дівчини просимо повідомити поліцію за телефонами 0504845270 або "102"", - йдеться в дописі.



Нагадаємо, нещодавно з'явилась інформація про те, що неповнолітня дівчина

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Неповнолітню жительку села Тростянець, яка пішла з дому і не повернулася, розшукали.Про це в соцмережі facebook пише начальник сектору ювенальної превенції поліції Інна Остапович."НЕПОВНОЛІТНЮ РОЗШУКАНО!!!!! ЗЛОЧИНІВ ВІДНОСНО ОСТАННЬОЇ НЕ СКОЄНО.07.11.2018 в Ківерцівський відділ поліції надійшло повідомлення про безвісне зникнення неповнолітньої Маринюк Тетяни Володимирівни, 15.12.2001 р.н.,жит. с.Тростянець Ківерцівського району, яка цього ж дня пішла з дому та не повернулася.Була одягнена: куртка коричневого кольору, рожеві кросівки, може мати при собі жіночу сумку тілесного кольору, можливо одягнена в джинси.Кому відома будь-яка інформація про можливе місце перебування дівчини просимо повідомити поліцію за телефонами 0504845270 або "102"", - йдеться в дописі.Нагадаємо, нещодавно з'явилась інформація про те, що неповнолітня дівчина пішла з дому та не повернулася

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