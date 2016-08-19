вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Неповнолітню волинянку, яка пішла з дому і не повернулась, розшукали

Неповнолітню волинянку, яка пішла з дому і не повернулась, розшукали
Неповнолітню жительку села Тростянець, яка пішла з дому і не повернулася, розшукали.

Про це в соцмережі facebook пише начальник сектору ювенальної превенції поліції Інна Остапович.

"НЕПОВНОЛІТНЮ РОЗШУКАНО!!!!! ЗЛОЧИНІВ ВІДНОСНО ОСТАННЬОЇ НЕ СКОЄНО.07.11.2018 в Ківерцівський відділ поліції надійшло повідомлення про безвісне зникнення неповнолітньої Маринюк Тетяни Володимирівни, 15.12.2001 р.н.,жит. с.Тростянець Ківерцівського району, яка цього ж дня пішла з дому та не повернулася.
Була одягнена: куртка коричневого кольору, рожеві кросівки, може мати при собі жіночу сумку тілесного кольору, можливо одягнена в джинси.
Кому відома будь-яка інформація про можливе місце перебування дівчини просимо повідомити поліцію за телефонами 0504845270 або "102"", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, нещодавно з'явилась інформація про те, що неповнолітня дівчина пішла з дому та не повернулася.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, дівчина, розшук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку атовці в робочий час застали чиновника в ресторані. ФОТО. ВІДЕО
Верховна Рада легалізувала «євробляхи»
Від і до: скільки у Луцьку коштують перші мандарини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У центрі Луцька зберуться власники авто на єврономерах
Сьогодні, 22:37
Неповнолітню волинянку, яка пішла з дому і не повернулась, розшукали
Сьогодні, 21:34
Цифри – на табло у Раді, - Лапін про відставку Луценка. ВІДЕО
Сьогодні, 21:10
На Волині профінансують лікування хворим на діабет і ниркову недостатність
Сьогодні, 20:15
Львівський оркестр з Різдвяною програмою у «Промені»*
Сьогодні, 19:32
Схожі новини
На Волині розшукують зниклу дівчину. ФОТО На Волині розшукують зниклу дівчину. ФОТО
19 серпень, 2016, 12:51
Поліція розшукує 20-річну волинянку. ФОТО Поліція розшукує 20-річну волинянку. ФОТО
28 червень, 2016, 18:27
Шукають чоловіка, який зник із лучанином після стрілянини. ВІДЕО Шукають чоловіка, який зник із лучанином після стрілянини. ВІДЕО
05 листопад, 22:38
Поліція розшукує 29-річного волинянина, який переховується від слідства Поліція розшукує 29-річного волинянина, який переховується від слідства
11 жовтень, 17:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У центрі Луцька зберуться власники авто на єврономерах
Сьогодні, 22:37
 0
Неповнолітню волинянку, яка пішла з дому і не повернулась, розшукали
Сьогодні, 21:34
 0
Цифри – на табло у Раді, - Лапін про відставку Луценка. ВІДЕО
Сьогодні, 21:10
 0
На Волині профінансують лікування хворим на діабет і ниркову недостатність
Сьогодні, 20:15
 0
Львівський оркестр з Різдвяною програмою у «Промені»*
Сьогодні, 19:32
 0
Медіа
відео
1/8