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У центрі Луцька зберуться власники авто на єврономерах

У центрі Луцька зберуться власники авто на єврономерах
Завтра власники автомобілів з єврореєстрацією зберуться на Театральній площі міста на Всеукраїнське віче.

Про це на своїй сторінці у facebook повідомив активіст Сергій Поха.

"Увага!!! В неділю 11.11.2018 на театральній площі в місті Луцьк відбудеться Всеукраінське віче у звязку з неадекватними цінами на розмитнення авто всіх бажаючих просим долучитися.зустріч відбудеться о12.00", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада України легалізувала автомобілі з єврономерами.

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Теги: віче, єврономера
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