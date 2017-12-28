У центрі Луцька зберуться власники авто на єврономерах
10 листопад, 22:37
Завтра власники автомобілів з єврореєстрацією зберуться на Театральній площі міста на Всеукраїнське віче.
Про це на своїй сторінці у facebook повідомив активіст Сергій Поха.
"Увага!!! В неділю 11.11.2018 на театральній площі в місті Луцьк відбудеться Всеукраінське віче у звязку з неадекватними цінами на розмитнення авто всіх бажаючих просим долучитися.зустріч відбудеться о12.00", - йдеться в дописі.
Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада України легалізувала автомобілі з єврономерами.
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Про це на своїй сторінці у facebook повідомив активіст Сергій Поха.
"Увага!!! В неділю 11.11.2018 на театральній площі в місті Луцьк відбудеться Всеукраінське віче у звязку з неадекватними цінами на розмитнення авто всіх бажаючих просим долучитися.зустріч відбудеться о12.00", - йдеться в дописі.
Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада України легалізувала автомобілі з єврономерами.
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