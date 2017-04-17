У селі на Волині місцеві жителі на чолі з сільським головою прибрали кладовище

В селі Світязь прибрали кладовище.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляєНагадаємо, напередодні Світязька сільська рада анонсувала проведення толоки на кладовищі і запрошувала світязян і мешканців району долучитися до акції.«Толока відбулась. Сьогодні, 10 листопада, це той випадок, коли кажуть, якщо захочеш – знайдеш час, не захочеш – знайдеш причину, бо ж для багатьох це вихідний день.Та попри це, люди із сіл Світязької сільської ради разом з сільським головою, депутатами і членами виконкому зібрались на старому кладовищі з 9 години ранку, щоб прибрати територію. Нехай нас було десятки, більше сотні (не рахувала), але всі ми долучились до такої потрібної справи, бо головне – не спізнитись з добром, а воно буде вписане кожному у книзі його життя....Фотографій не буде і не треба. Ми це зробили-гребли листя, виносили зрізані дерева і гілки, вирубували акації і ожинник. Сьогоднішній день – це частинка нашого життя, нашої поваги і любові, нашої пам'яті і спогадів про тих, хто відійшов у Вічність. І не лікує нас час, і біль не стихає від втрати рідних і близьких людей. Нехай буде чисто у наших душах, у нашому дворі і селі, на кладовищі. Всім бажаю тільки миру, вдалих днів, щоб завжди був гарний настрій і здоров'я, злагода в родинах, а печаль і горе щоб обминали наші домівки. Якщо кличуть – треба йти, щоб не спізнитись зробити добру справу. Пам'ятаймо, що все знаходиться в руках Божих!» – йдеться у дописі світязянки.