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Збирають кошти на операцію: волинський атовець потребує допомоги небайдужих

Збирають кошти на операцію: волинський атовець потребує допомоги небайдужих
Учасник АТО зі Світязя Віктор Лутков просить небайдужих допомогти йому коштами на операцію.

Пише Район Шацьк.

59-річному атовцю нещодавно встановили невтішний діагноз і направили на операцію. Оперативне втручання медики проведуть безкоштовно, проте на препарати та обладнання необхідні 12 500 грн. Таких коштів Віктор Лутков не має, тому просить допомоги в небайдужих людей.

Світязянин Віктор Лутков (псевдо Праведник) з самого початку на російсько-українській війні. У 2014-му прийняв тверде рішення йти воювати. Не зміг зми­ритися з тим, що на Донбасі гинуть 18-річні, а він з військовою спеці­альністю оператора-наводчика БМП-1 відсиджу­ється в тилу. Служив у складі Одеського батальйону те­риторіальної оборони поблизу Ма­ріуполя. Згодом підписав контракт на військову службу, яку проходив у місті Щастя на Луганщині.

Війна залишила важкий осад на серці Віктора Луткова: складні побутові умови, смерть побратимів, а тепер ще й численні хвороби.

Проявімо милосердя, підтримаймо захисника України в час, коли йому дійсно потрібна наша допомога.

Номер картки 4731 2191 1501 7455 (Віктор Лутков).

Телефон: (096)131 33 89.
Збирають кошти на операцію: волинський атовець потребує допомоги небайдужих

Збирають кошти на операцію: волинський атовець потребує допомоги небайдужих

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Теги: боєць, операція, допомога, лікування, кошти
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