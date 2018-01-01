Історія зійшла зі сторінок і приїхала в Луцьк: на Волинь приїхав князь Мацей Радзивілл





Пише газета



Директор Волинського краєзнавчого музею Анатолій Силюк каже, що завдяки князю Радзивіллу вдалося атрибутувати кілька картин з Олицького замку. Так, на одній зображені чоловік і жінка, і завжди вважали, що то подружжя. А пан Мацей назвав їхні імена, розповів, що це батько і дочка. Він прекрасно знає свій родовід, і знаннями поділився з працівниками Художнього музею.



На Волинь Мацей Радзивілл приїхав у складі делегації мистецтвознавців Музею Неборів (Польща), Вінниці та Києва. Його Величність князь Мацей Радзивілл - прямий нащадок німецької гілки Радзивіллів. Він нині мешкає у Польщі. Його родовід бере свій початок від Миколая Чорного – будівничого замку в Олиці. Родинні зв’язки дружини Мацея Радзивілла мають прямі стосунки із останнім володарем Олики – Янушем Радзивіллом.



Кілька днів тому у Художньому музеї презентовано виставку «Скарби Олицького палацу». Звичайно, що пану Мацею було цікаво побачити побутові речі звідти, скульптурні натрунні портрети засновників костелу — Альбрехта Станіслава Радзивіла та його дружини Кристини Анни Любомирської, орла з гербом Альбрехта Станіслава, знайдені серед сміття в олицькому костелі, врешті, нам то все - експонати, а йому – свідчення про його родину.



Відбулась дружня розмова князя із директором Волинського краєзнавчого музею Анатолієм Силюком, завідувачем Художнього музею Зоєю Навроцькою та науковими співробітниками. Віднині розпочнеться і співпраця з науковцями Музею Неборів. А перед Луцьком князь Мацей побував у колишньому маєтку Радзивіллів в Олиці.



Він розказав історію, яку ще пам’ятають олицькі старожили, і котра, як бачимо, відома і в родині князя. Коли в 1939 році в Олику увійшли радянські війська, вони заарештували останнього ордината Олики Януша Радзивілла. Вивели до людей і запитали, чи треба його розстріляти?



Бо ж поняття яке було у них: князь – значить гнобитель. Але жоден з оличан не підняв руки за розстріл, Радзивіллів в Олиці досі згадують добрим словом. Підняли лише два місцеві євреї. Врешті, замість одного князя енкаведисти розстріляли цих двох євреїв...



З князем Матеєм поспілкувалася і Тетяна Яцечко-Блаженко, викладач Східноєвропейського національного університету імені ЛесіУкраїнки. Вона каже: «Ще тиждень тому я шукала інформацію до статті про трагічну долю Анни Марії Любомирської, дружини Януша Радзивілла, князя, останнього Олицького ордината, а зараз поспілкувалась із нащадком роду Радзивіллів…



Здається, історія зійшла зі сторінок і завітала в наш Луцьк. Саме так і сталось. Адже до Луцька завітав Мацей Радзивілл, нащадок князівського роду Радзивіллів, польський аристократ, фінансист, бізнесмен та громадський діяч. Він є молодшим сином князя Альберта Ієроніма Миколая Радзивілла та княгині Анни Марії Чарторийської. Цікаво було спостерігати за його емоціями та чути родинні історії, адже для нього наш Художній музей - ніби родинний альбом у збільшеному форматі.



З яким захопленням він розповідав, придивлявся до кожної деталі на картинах, таке ставлення до власної історії мотивує краще знати власну історію. Розповів Мацєй Радзивілл про знайомство із Янушем Радзивіллом. Батько тоді сказав до Мацєя: - «Постарайся запам’ятати цього чоловіка на все життя, це знакова особа в нашій родині». Мацєй так і зробив, він досі пам’ятає поважного, гордого чоловіка, якого поважали не лише аристократи, а й звичайні селяни Олики, за його справедливість та відношення до простих людей.



Мацей Радзивілл володіє кількома іноземними мовами, тому розумів усіх присутніх і відповідав на запитання лучан, а питань було багато. Маємо надію, що це не останній візит нащадка Радзивіллів, адже він знає про «нашу» Олику, яку ми так мріємо відновити, більше, ніж ми самі. Хочу подякувати за цю зустріч Оксані Лобко, кандидату історичних наук із Києва, яка відкрила Мацеєві Радзивіллові Волинь, Олику та Луцьк».



На фото: князь Мацей Радзивілл у Художньому музеї Луцька: Тетяна Яцечко-Блаженко – на фоні картини, зображені на якій люди перестали бути невідомими.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники Художнього музею у Луцьку, де також приймали князя Радзивілла, вже назвали цю зустріч сенсаційною. Бо одна справа - зберігати скарби із палацу Радзивіллів в Олиці, а інша – спілкуватися з представником цього відомого роду.Пише газета "День" Директор Волинського краєзнавчого музеюкаже, що завдяки князю Радзивіллу вдалося атрибутувати кілька картин з Олицького замку. Так, на одній зображені чоловік і жінка, і завжди вважали, що то подружжя. А пан Мацей назвав їхні імена, розповів, що це батько і дочка. Він прекрасно знає свій родовід, і знаннями поділився з працівниками Художнього музею.На Волиньприїхав у складі делегації мистецтвознавців Музею Неборів (Польща), Вінниці та Києва. Його Величність князь Мацей Радзивілл - прямий нащадок німецької гілки Радзивіллів. Він нині мешкає у Польщі. Його родовід бере свій початок від Миколая Чорного – будівничого замку в Олиці. Родинні зв’язки дружини Мацея Радзивілла мають прямі стосунки із останнім володарем Олики – Янушем Радзивіллом.Кілька днів тому у Художньому музеї презентовано виставку «Скарби Олицького палацу». Звичайно, що пану Мацею було цікаво побачити побутові речі звідти, скульптурні натрунні портрети засновників костелу — Альбрехта Станіслава Радзивіла та його дружини Кристини Анни Любомирської, орла з гербом Альбрехта Станіслава, знайдені серед сміття в олицькому костелі, врешті, нам то все - експонати, а йому – свідчення про його родину.Відбулась дружня розмова князя із директором Волинського краєзнавчого музею Анатолієм Силюком, завідувачем Художнього музею Зоєю Навроцькою та науковими співробітниками. Віднині розпочнеться і співпраця з науковцями Музею Неборів. А перед Луцьком князь Мацей побував у колишньому маєтку Радзивіллів в Олиці.Він розказав історію, яку ще пам’ятають олицькі старожили, і котра, як бачимо, відома і в родині князя. Коли в 1939 році в Олику увійшли радянські війська, вони заарештували останнього ордината Олики Януша Радзивілла. Вивели до людей і запитали, чи треба його розстріляти?Бо ж поняття яке було у них: князь – значить гнобитель. Але жоден з оличан не підняв руки за розстріл, Радзивіллів в Олиці досі згадують добрим словом. Підняли лише два місцеві євреї. Врешті, замість одного князя енкаведисти розстріляли цих двох євреїв...З князем Матеєм поспілкувалася і, викладач Східноєвропейського національного університету імені ЛесіУкраїнки. Вона каже: «Ще тиждень тому я шукала інформацію до статті про трагічну долю Анни Марії Любомирської, дружини Януша Радзивілла, князя, останнього Олицького ордината, а зараз поспілкувалась із нащадком роду Радзивіллів…Здається, історія зійшла зі сторінок і завітала в наш Луцьк. Саме так і сталось. Адже до Луцька завітав Мацей Радзивілл, нащадок князівського роду Радзивіллів, польський аристократ, фінансист, бізнесмен та громадський діяч. Він є молодшим сином князя Альберта Ієроніма Миколая Радзивілла та княгині Анни Марії Чарторийської. Цікаво було спостерігати за його емоціями та чути родинні історії, адже для нього наш Художній музей - ніби родинний альбом у збільшеному форматі.З яким захопленням він розповідав, придивлявся до кожної деталі на картинах, таке ставлення до власної історії мотивує краще знати власну історію. Розповів Мацєй Радзивілл про знайомство із Янушем Радзивіллом. Батько тоді сказав до Мацєя: - «Постарайся запам’ятати цього чоловіка на все життя, це знакова особа в нашій родині». Мацєй так і зробив, він досі пам’ятає поважного, гордого чоловіка, якого поважали не лише аристократи, а й звичайні селяни Олики, за його справедливість та відношення до простих людей.Мацей Радзивілл володіє кількома іноземними мовами, тому розумів усіх присутніх і відповідав на запитання лучан, а питань було багато. Маємо надію, що це не останній візит нащадка Радзивіллів, адже він знає про «нашу» Олику, яку ми так мріємо відновити, більше, ніж ми самі. Хочу подякувати за цю зустріч, кандидату історичних наук із Києва, яка відкрила Мацеєві Радзивіллові Волинь, Олику та Луцьк».

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