У Луцькому ЦНАПі вперше в Україні можна буде стати на військовий облік





Пише газета



Нова модель передбачає покращення іміджу у суспільстві і не лише шляхом заміни радянської назви «військовий комісаріат», а в першу чергу більшої відкритості у роботі, надання правової та соціальної підтримки у воєнній сфері.



У перспективі, для кращого сервісу, коли громадянам потрібно буде пройти процедуру «військовий облік – виписка – прописка», вони зможуть це зробити у ЦНАПах – так званому єдиному вікні. Такий експеримент, перший в Україні, вже скоро розпочнеться у Волинській області – в місті Луцьку.



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