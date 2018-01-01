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У Луцькому ЦНАПі вперше в Україні можна буде стати на військовий облік

У Луцькому ЦНАПі вперше в Україні можна буде стати на військовий облік
На прес-конференції військовий комісар Волинської області полковник Роман Кулик розповів, як відбувається реформування Збройних Сил України.

Пише газета "Волинь".

Нова модель передбачає покращення іміджу у суспільстві і не лише шляхом заміни радянської назви «військовий комісаріат», а в першу чергу більшої відкритості у роботі, надання правової та соціальної підтримки у воєнній сфері.

У перспективі, для кращого сервісу, коли громадянам потрібно буде пройти процедуру «військовий облік – виписка – прописка», вони зможуть це зробити у ЦНАПах – так званому єдиному вікні. Такий експеримент, перший в Україні, вже скоро розпочнеться у Волинській області – в місті Луцьку.

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Теги: цнап, експеримент, військовий облік
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