Волинський суд зняв арешт із контрабандної партії 3500 мобільних телефонів, - журналіст

Євгеній Плінський, а результати свого розслідування оприлюдним у соцмережі.



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Журналіст Євгеній Плінський, який працює на телеканалі 1+1, звинуватив відомі мережі магазинів із продажу мобільних телефонів «Алло» і «Мобілочка» у намаганні «відбілити» рекордну партію контрабандних телефонів, яку зупинили на кордоні з Польщею волинські митники.



Нагадаємо, 17 жовтня співробітники Волинської митниці запобігли ввезенню в україну масштабної партії «мобільної» контрабанди – трьох незадекларованих піддонів із 166 коробками зі 3468 смартфонами марок Apple, Xiaomi та інших відомих брендів.



Тепер же, згідно з даними Плінського, контрабандисти намагаються в судовому порядку повернути цей товар, щоби потім реалізувати у чи не найпопулярніших мережах із продажу мобілок.



«Контрабандисти завдають удару у відповідь. – пише журналіст-розслідувач. – Учора, Волинський апеляційний суд, зняв арешт із контрабанди партії 3500 мобільних телефонів на суму 700 000 доларів, які під виглядом посилок намагався увезти поштовий оператор «Преміум Пакет». Це перший крок до повернення контрабандного вантажу перевізнику і в подальшому – одержувачу. Тож, найімовірніше, до нового року ці телефони вже знайдуть своїх власників через мережу магазинів «Алло» і «Мобілочка». Чому через них? А тому, що за моєю інформацією, замовник перекидання цієї партії техніки – компанія «Цифротех», а це якраз «Алло» і «Мобілочка». До речі, знаєте, що зараз заявляє «Преміум Пакет»? Що при відправленні посилок в Україну на складі хтось щось переплутав і замість посилок їм поклали три піддони телефонів. Вони не знали, що везли!) Ай-яй-яй… їх підставили! Може, навіть рука Кремля. Як гадаєте?».



І позначив у дописі, аби звернули увагу на ці підозрілі дії «Преміум Пакету», таких чиновників: Ларису Сарган, Юрія Луценка, Гізо Углаву і Арсена Авакова.







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