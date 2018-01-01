У Луцьку просять викласти бруківку перед школою

Мешканці Луцька просять реконструювати тверде покриття перед центральним входом школи № 12 з метою проведення урочистих, спортивних заходів, квестів, для безпеки життєдіяльності учнів.Про це йдеться на електронній платформі для голосування за проекти, які претендують на фінансування з громадського бюджету. Голосування триває до 10 листопада.Ініціатори просять підтримати проект та проголосувати за нього. Прогнозований бюджет проекту складає 228100 гривень.Школа функціонує з 1 вересня 1987 року. Тверде покриття перед школою вмощене під впливом природних умов та експлуатації втратило естетичний вигляд та становить небезпеку здоров’ю дітей. Проблему можна вирішити вклавши бруківку на вимощений діючий майданчик.Мета проекту: забезпечити практичне і естетичне використання майданчика перед центральним входом у НУШ. Вже вклали бруківку на майданчиках шкіл Луцька: № 27, 21, 10.Вкладання бруківки на плацу перед школою № 12. На цьому майданчику вже є тверде покриття, що здешевить реалізацію проекту. Загальна площа 610 метрів квадратних.Проект важливий для здобувачів освіти, а це більше 500 дітей та їх батьків, а також усіх мешканців району.