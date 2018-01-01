вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку просять викласти бруківку перед школою

У Луцьку просять викласти бруківку перед школою
Мешканці Луцька просять реконструювати тверде покриття перед центральним входом школи № 12 з метою проведення урочистих, спортивних заходів, квестів, для безпеки життєдіяльності учнів.

Про це йдеться на електронній платформі для голосування за проекти, які претендують на фінансування з громадського бюджету. Голосування триває до 10 листопада.

Ініціатори просять підтримати проект та проголосувати за нього. Прогнозований бюджет проекту складає 228100 гривень.

Школа функціонує з 1 вересня 1987 року. Тверде покриття перед школою вмощене під впливом природних умов та експлуатації втратило естетичний вигляд та становить небезпеку здоров’ю дітей. Проблему можна вирішити вклавши бруківку на вимощений діючий майданчик.

Мета проекту: забезпечити практичне і естетичне використання майданчика перед центральним входом у НУШ. Вже вклали бруківку на майданчиках шкіл Луцька: № 27, 21, 10.

Вкладання бруківки на плацу перед школою № 12. На цьому майданчику вже є тверде покриття, що здешевить реалізацію проекту. Загальна площа 610 метрів квадратних.

Проект важливий для здобувачів освіти, а це більше 500 дітей та їх батьків, а також усіх мешканців району.
У Луцьку просять викласти бруківку перед школою

У Луцьку просять викласти бруківку перед школою

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: бруківка, школа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку атовці в робочий час застали чиновника в ресторані. ФОТО. ВІДЕО
Верховна Рада легалізувала «євробляхи»
Від і до: скільки у Луцьку коштують перші мандарини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як жителі села під Луцьком готуються до виборів у громаді. ВІДЕО
Сьогодні, 07:28
У Луцьку просять викласти бруківку перед школою
Сьогодні, 06:24
Волинський суд зняв арешт із контрабандної партії 3500 мобільних телефонів, - журналіст
Сьогодні, 05:40
Волинянка звинувачує свою сусідку в загибелі собаки
Сьогодні, 04:28
У Луцькому ЦНАПі вперше в Україні можна буде стати на військовий облік
Сьогодні, 03:23
Схожі новини
Луцькі школи забезпечені новими партами на 70%. ВІДЕО Луцькі школи забезпечені новими партами на 70%. ВІДЕО
09 листопад, 00:53
Волинянину, який не пускав дітей до школи, дали штраф Волинянину, який не пускав дітей до школи, дали штраф
07 листопад, 09:39
Діти жили у будинку-розвалюсі і не ходили до школи: моторошна історія однієї сім'ї Діти жили у будинку-розвалюсі і не ходили до школи: моторошна історія однієї сім'ї
06 листопад, 20:14
У Стобихівці за два роки обіцяють побудувати нову школу У Стобихівці за два роки обіцяють побудувати нову школу
05 листопад, 15:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як жителі села під Луцьком готуються до виборів у громаді. ВІДЕО
Сьогодні, 07:28
 0
У Луцьку просять викласти бруківку перед школою
Сьогодні, 06:24
 0
Волинський суд зняв арешт із контрабандної партії 3500 мобільних телефонів, - журналіст
Сьогодні, 05:40
 0
Волинянка звинувачує свою сусідку в загибелі собаки
Сьогодні, 04:28
 0
У Луцькому ЦНАПі вперше в Україні можна буде стати на військовий облік
Сьогодні, 03:23
 0
Медіа
відео
1/8