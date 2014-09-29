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Волинські плавці завоювали чотири медалі на Кубку України

Волинські плавці завоювали чотири медалі на Кубку України
Збірна команда Волинської області завоювала одразу чотири медалі на змаганнях у місті Кременчук.

Про це йдеться на сторінці Департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради у facebook.
"09.11.2018 року в м.Кременчук завершився Кубок України з плавання. Успішно виступила на цих змаганнях команда Волинської області. Чотири медалі принесли наші плавці до скарбнички збірної. Так Дана Ахмедова на дистанції 200м брас виборола золоту нагороду, та на дистанціях 100м брас, 50м брас - срібні нагороди - тренер-викладач плавчині С.Максимюк. Юлія Смаль на дистанції 100м к/пл здобула срібну нагороду - тренер-викладач О. Сологуб та Ольга Корець. Залікові очки команді принесли також Максим Ткачук, Андрій Наумов, Олексій Стахір, Дмитро Міщук, Ольга Степанова. Вітаємо плавців та їх тренерів. Нових спортивних звершень!!!", - йдеться в дописі.
Волинські плавці завоювали чотири медалі на Кубку України

Волинські плавці завоювали чотири медалі на Кубку України

Волинські плавці завоювали чотири медалі на Кубку України

Волинські плавці завоювали чотири медалі на Кубку України

Волинські плавці завоювали чотири медалі на Кубку України

Волинські плавці завоювали чотири медалі на Кубку України

Волинські плавці завоювали чотири медалі на Кубку України


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Теги: плавання, медалі
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