Усик жорстко нокаутував Белью

Олександр Усик нокаутував британця Тоні Белью у 8-му раунді на Манчестер Арені у Великій Британії.



Абсолютний чемпіон світу у першій важкій вазі Олександр Усик успішно провів перший захист всіх своїх поясів за версіями WBA, WBC, IBF, WBO та The Ring, - повідомляють



Бій проти британця Тоні Белью проходив у Великій Британії на Манчестер Арені і завершився достроковою перемогою українця нокаутом у восьмому раунді.



Поєдинок видався доволі напруженим. Дуже активно розпочав Белью. У перших раундах британець намагався атакувати Усика здалеку, що йому вдавалося. У третьому раунді ініціативу перехопив Усик і провів кілька непоганих атак. Особливо британцю вдавався дальній удар правою.



В середині поєдинку боксери продовжили активно обмінюватися ударами. А ось у восьмому раунді українець загнав Белью до канатів і провів кілька потужних випадів, після чого британець впав і не зміг піднятися. Рефері не відраховуючи час оголосив про нокаут.



Перемога над Тоні Белью стала для Олександра Усика 16-ю на профі-рингу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. нокаутував британцяу 8-му раунді на Манчестер Арені у Великій Британії.Абсолютний чемпіон світу у першій важкій вазі Олександр Усик успішно провів перший захист всіх своїх поясів за версіями WBA, WBC, IBF, WBO та The Ring, - повідомляють Факти Бій проти британця Тоні Белью проходив у Великій Британії на Манчестер Арені і завершився достроковою перемогою українця нокаутом у восьмому раунді.Поєдинок видався доволі напруженим. Дуже активно розпочав Белью. У перших раундах британець намагався атакувати Усика здалеку, що йому вдавалося. У третьому раунді ініціативу перехопив Усик і провів кілька непоганих атак. Особливо британцю вдавався дальній удар правою.В середині поєдинку боксери продовжили активно обмінюватися ударами. А ось у восьмому раунді українець загнав Белью до канатів і провів кілька потужних випадів, після чого британець впав і не зміг піднятися. Рефері не відраховуючи час оголосив про нокаут.Перемога над Тоні Белью стала для Олександра Усика 16-ю на профі-рингу.

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