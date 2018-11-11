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Усик жорстко нокаутував Белью

Усик жорстко нокаутував Белью
Олександр Усик нокаутував британця Тоні Белью у 8-му раунді на Манчестер Арені у Великій Британії.

Абсолютний чемпіон світу у першій важкій вазі Олександр Усик успішно провів перший захист всіх своїх поясів за версіями WBA, WBC, IBF, WBO та The Ring, - повідомляють Факти.

Бій проти британця Тоні Белью проходив у Великій Британії на Манчестер Арені і завершився достроковою перемогою українця нокаутом у восьмому раунді.

Поєдинок видався доволі напруженим. Дуже активно розпочав Белью. У перших раундах британець намагався атакувати Усика здалеку, що йому вдавалося. У третьому раунді ініціативу перехопив Усик і провів кілька непоганих атак. Особливо британцю вдавався дальній удар правою.

В середині поєдинку боксери продовжили активно обмінюватися ударами. А ось у восьмому раунді українець загнав Белью до канатів і провів кілька потужних випадів, після чого британець впав і не зміг піднятися. Рефері не відраховуючи час оголосив про нокаут.

Перемога над Тоні Белью стала для Олександра Усика 16-ю на профі-рингу.

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Теги: спорт, бокс
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