Феєрична перемога Усика: волиняни «підірвали» соцмережі вітаннями

Тоні Белью.



Вочевидь, немало волинян також не спали у цю ніч, а дивилися поєдинок.



Серед тих, хто долучився до імпровізованого флешмобу - громадські діячі, митці, журналісти і навіть священики.



Більше - у добірці Інформаційного агентства ВолиньPost.

































Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі ще з ночі почали з'являтися емоційні вітання з перемогою нашого земляка - спортсмена Олександра Усика у бою проти британцяВочевидь, немало волинян також не спали у цю ніч, а дивилися поєдинок.Серед тих, хто долучився до імпровізованого флешмобу - громадські діячі, митці, журналісти і навіть священики.Більше - у добірці

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію