Феєрична перемога Усика: волиняни «підірвали» соцмережі вітаннями
Сьогодні, 09:15
У мережі ще з ночі почали з'являтися емоційні вітання з перемогою нашого земляка - спортсмена Олександра Усика у бою проти британця Тоні Белью.
Вочевидь, немало волинян також не спали у цю ніч, а дивилися поєдинок.
Серед тих, хто долучився до імпровізованого флешмобу - громадські діячі, митці, журналісти і навіть священики.
Більше - у добірці Інформаційного агентства ВолиньPost.
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Вочевидь, немало волинян також не спали у цю ніч, а дивилися поєдинок.
Серед тих, хто долучився до імпровізованого флешмобу - громадські діячі, митці, журналісти і навіть священики.
Більше - у добірці Інформаційного агентства ВолиньPost.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Совок перекотиполе. Вигоду та бабло шукає. Неукраїнець.
Дідо... ти мабуть по-життю якась посередність, це в кращому випадку. А взагалі швидше за все типова піз...ва непотріб...
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