вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Феєрична перемога Усика: волиняни «підірвали» соцмережі вітаннями

Феєрична перемога Усика: волиняни «підірвали» соцмережі вітаннями
У мережі ще з ночі почали з'являтися емоційні вітання з перемогою нашого земляка - спортсмена Олександра Усика у бою проти британця Тоні Белью.

Вочевидь, немало волинян також не спали у цю ніч, а дивилися поєдинок.

Серед тих, хто долучився до імпровізованого флешмобу - громадські діячі, митці, журналісти і навіть священики.

Більше - у добірці Інформаційного агентства ВолиньPost.
















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: спорт, бокс
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Совок перекотиполе. Вигоду та бабло шукає. Неукраїнець.
Відповісти
Дідо... ти мабуть по-життю якась посередність, це в кращому випадку. А взагалі швидше за все типова піз...ва непотріб...
Відповісти
Вибір редактора
У Луцьку атовці в робочий час застали чиновника в ресторані. ФОТО. ВІДЕО
Верховна Рада легалізувала «євробляхи»
Від і до: скільки у Луцьку коштують перші мандарини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцьк, тютюн і штрафи 100 років тому
Сьогодні, 10:03
Нічний Луцьк: неймовірні фото
Сьогодні, 09:42
Феєрична перемога Усика: волиняни «підірвали» соцмережі вітаннями
Сьогодні, 09:15
Курс валют у Луцьку на 11 листопада
Сьогодні, 09:00
Волинські плавці завоювали чотири медалі на Кубку України
Сьогодні, 08:45
Схожі новини
Усик жорстко нокаутував Белью Усик жорстко нокаутував Белью
Сьогодні, 08:32
Волинські боксерки зібрали «букет» нагород на кубку України Волинські боксерки зібрали «букет» нагород на кубку України
13 серпень, 18:40
Український боксер Олександр Усик переміг росіянина і став абсолютним чемпіоном світу Український боксер Олександр Усик переміг росіянина і став абсолютним чемпіоном світу
22 липень, 01:26
Віталій Кличко повернеться на ринг Віталій Кличко повернеться на ринг
09 липень, 08:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У «Промені» відбудеться концерт гумор-шоу «Вар’яти»*
Сьогодні, 10:30
 0
Луцьк, тютюн і штрафи 100 років тому
Сьогодні, 10:03
 0
Нічний Луцьк: неймовірні фото
Сьогодні, 09:42
 0
Феєрична перемога Усика: волиняни «підірвали» соцмережі вітаннями
Сьогодні, 09:15
 0
Курс валют у Луцьку на 11 листопада
Сьогодні, 09:00
 0
Медіа
відео
1/8