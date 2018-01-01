Нічний Луцьк: неймовірні фото
Сьогодні, 09:42
У мережі з'явилися яскраві світлини нічного Луцька.
Їх у Facebook опублікувала місцева фотографка Олександра Власюк.
"Отож, мій фото звіт.
Процес настільки був цікавим і так захопив, що три години пролетіли непомітно. А вже вдома дістались усі новорічні гірлянди і ми з Ліза Власюк наробили купу фоток. З дівчатами домовились про зустріч, щоб швиденько відпрацювати нові знання. Дякую Andrii Alsufiev за такий цікавий, насичений, крутий майстер клас! Хочу ще. П.с. Всі фото мої", - поділилася враженнями від майстер-класу фотограф.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Краса осінніх Карпат в об'єктиві лучанки. ФОТО
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Їх у Facebook опублікувала місцева фотографка Олександра Власюк.
"Отож, мій фото звіт.
Процес настільки був цікавим і так захопив, що три години пролетіли непомітно. А вже вдома дістались усі новорічні гірлянди і ми з Ліза Власюк наробили купу фоток. З дівчатами домовились про зустріч, щоб швиденько відпрацювати нові знання. Дякую Andrii Alsufiev за такий цікавий, насичений, крутий майстер клас! Хочу ще. П.с. Всі фото мої", - поділилася враженнями від майстер-класу фотограф.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Краса осінніх Карпат в об'єктиві лучанки. ФОТО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Вибачаюсь що це за пост хірні
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