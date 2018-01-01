Нічний Луцьк: неймовірні фото

У мережі з'явилися яскраві світлини нічного Луцька.Їх у Facebook опублікувала місцева фотографка"Отож, мій фото звіт.Процес настільки був цікавим і так захопив, що три години пролетіли непомітно. А вже вдома дістались усі новорічні гірлянди і ми з Ліза Власюк наробили купу фоток. З дівчатами домовились про зустріч, щоб швиденько відпрацювати нові знання. Дякую Andrii Alsufiev за такий цікавий, насичений, крутий майстер клас! Хочу ще. П.с. Всі фото мої", - поділилася враженнями від майстер-класу фотограф.