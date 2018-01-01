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У «Промені» відбудеться концерт гумор-шоу «Вар’яти»*

У «Промені» відбудеться концерт гумор-шоу «Вар’яти»*
14 лютого у Промені Сергій Притула презентуватиме нову програму «ВАР’ЯТИ-ШОУ».

Це не просто талановиті гумористи і співочі актори, кожна репліка і навіть жест яких миттєво викликають хвилю сміху у залі, вони - справжні улюбленці публіки!

За вісім років існування «ВАР’ЯТИ-ШОУ» всім довели, що україномовний гумор - це гумор найвищого ґатунку!

Це завжди абсолютні аншлаги, абсолютний захват глядачів і бажання, щоб ці години щастя і гумору не закінчувалися ніколи!

«ВАР’ЯТИ-ШОУ» - це гумористичне шоу, яке треба бачити всією сім’єю.

У ньому немає політики і нецензурщини, майже всі жарти взяті з життя, з тих кумедних ситуацій, у які ми потрапляємо у побуті та стосунках.

І саме тому, що близькі кожному, вони одразу знаходять шлях до серця всіх глядачів.

Порадуйте своїх близьких найкращим новорічним подарунком і в жодному разі не забудьте про себе.

Купуйте квитки на сайті: promin.lutsk.uaабо у касах РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.

У «Промені» відбудеться концерт гумор-шоу «Вар’яти»*

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Теги: Вар'яти, Промінь
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