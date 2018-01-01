У «Промені» відбудеться концерт гумор-шоу «Вар’яти»*

14 лютого у Променіпрезентуватиме нову програму «ВАР’ЯТИ-ШОУ».Це не просто талановиті гумористи і співочі актори, кожна репліка і навіть жест яких миттєво викликають хвилю сміху у залі, вони - справжні улюбленці публіки!За вісім років існування «ВАР’ЯТИ-ШОУ» всім довели, що україномовний гумор - це гумор найвищого ґатунку!Це завжди абсолютні аншлаги, абсолютний захват глядачів і бажання, щоб ці години щастя і гумору не закінчувалися ніколи!«ВАР’ЯТИ-ШОУ» - це гумористичне шоу, яке треба бачити всією сім’єю.У ньому немає політики і нецензурщини, майже всі жарти взяті з життя, з тих кумедних ситуацій, у які ми потрапляємо у побуті та стосунках.І саме тому, що близькі кожному, вони одразу знаходять шлях до серця всіх глядачів.Порадуйте своїх близьких найкращим новорічним подарунком і в жодному разі не забудьте про себе.Купуйте квитки на сайті: promin.lutsk.uaабо у касах РЦ «Промінь».Довідка: +380 (68) 525 90 09.