У «Промені» відбудеться концерт гумор-шоу «Вар’яти»*
Сьогодні, 10:30
14 лютого у Промені Сергій Притула презентуватиме нову програму «ВАР’ЯТИ-ШОУ».
Це не просто талановиті гумористи і співочі актори, кожна репліка і навіть жест яких миттєво викликають хвилю сміху у залі, вони - справжні улюбленці публіки!
За вісім років існування «ВАР’ЯТИ-ШОУ» всім довели, що україномовний гумор - це гумор найвищого ґатунку!
Це завжди абсолютні аншлаги, абсолютний захват глядачів і бажання, щоб ці години щастя і гумору не закінчувалися ніколи!
«ВАР’ЯТИ-ШОУ» - це гумористичне шоу, яке треба бачити всією сім’єю.
У ньому немає політики і нецензурщини, майже всі жарти взяті з життя, з тих кумедних ситуацій, у які ми потрапляємо у побуті та стосунках.
І саме тому, що близькі кожному, вони одразу знаходять шлях до серця всіх глядачів.
Порадуйте своїх близьких найкращим новорічним подарунком і в жодному разі не забудьте про себе.
Купуйте квитки на сайті: promin.lutsk.uaабо у касах РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
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Це не просто талановиті гумористи і співочі актори, кожна репліка і навіть жест яких миттєво викликають хвилю сміху у залі, вони - справжні улюбленці публіки!
За вісім років існування «ВАР’ЯТИ-ШОУ» всім довели, що україномовний гумор - це гумор найвищого ґатунку!
Це завжди абсолютні аншлаги, абсолютний захват глядачів і бажання, щоб ці години щастя і гумору не закінчувалися ніколи!
«ВАР’ЯТИ-ШОУ» - це гумористичне шоу, яке треба бачити всією сім’єю.
У ньому немає політики і нецензурщини, майже всі жарти взяті з життя, з тих кумедних ситуацій, у які ми потрапляємо у побуті та стосунках.
І саме тому, що близькі кожному, вони одразу знаходять шлях до серця всіх глядачів.
Порадуйте своїх близьких найкращим новорічним подарунком і в жодному разі не забудьте про себе.
Купуйте квитки на сайті: promin.lutsk.uaабо у касах РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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