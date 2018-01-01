вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

11 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день

11 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день
11 листопада 2018 року вшановують пам'ять двох святих – преподобного Авраамія Ростовського та Анастасії Римлянині.

Святий Авраамій мав великий вплив на дітей: він навчав їх грамоті, наставляв у законі Божому та хрестив, - пише канал 24. Його життя було повсякденним подвигом молитви і праці на користь інших: він рубав дрова для пекарні, прав одяг ченців і носив воду для кухні.

Анастасія була дуже красивою, і багато знатних римлян просили її руки, але вона всім відмовляла, вважаючи за краще залишитися нареченою Христовою.

Воєначальник Пров повелів їй принести жертву ідолам, але дівчина відмовилася відректися від Христа. Тоді її піддали лютим тортурам: вирвали з пальців нігті, відрубали руки і ноги, після цього вибили всі зуби. Свята, стікаючи кров'ю, почала просити води. ЇЇ напоїли, а тоді тортури продовжили. Святій Анастасії відрізали язик, яким вона славила Бога. Після чого кати обезголовили її.

Іменини 11 листопада святкують: Авраам.

Народні прикмети на 11 листопада
– Хмари пливуть низько – до холоду.

– Ворони каркають зграєю – до морозу.

Що можна робити 11 листопада
1. Цей день варто провести зі своєю сім'єю. Кажуть, якщо зібратися усім разом – родина буде дружня і міцна.

2. Якщо у вас є намисто – сміливо одягайте і залучите і життя щастя.

Що не можна робити 11 листопада
1. Постарайтеся обмежити своє спілкування незнайомими людьми, адже це може призвести до сварки зі справжніми друзями.

2. Не залишайте цього дня дитину саму вдома, бо є ймовірність отримати великі неприємності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: свято, забобони
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку атовці в робочий час застали чиновника в ресторані. ФОТО. ВІДЕО
Верховна Рада легалізувала «євробляхи»
Від і до: скільки у Луцьку коштують перші мандарини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські прикордонники у «мерсі» на єврономерах знайшли сховок з контрабандою
Сьогодні, 11:54
Осінній привіт від мавок: чарівний луцький парк на фото
Сьогодні, 11:45
11 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день
Сьогодні, 11:16
У Шацьку на вербі розквітли «котики». ФОТО
Сьогодні, 10:48
У «Промені» відбудеться концерт гумор-шоу «Вар’яти»*
Сьогодні, 10:30
Схожі новини
День пам'яті святого Луки: що не можна та можна робити у цей день День пам'яті святого Луки: що не можна та можна робити у цей день
31 жовтень, 12:59
Чому 15 жовтня не можна вживати алкоголь: народні прикмети Чому 15 жовтня не можна вживати алкоголь: народні прикмети
15 жовтень, 11:20
Іоанна Богослова: що категорично не можна робити у цей день Іоанна Богослова: що категорично не можна робити у цей день
09 жовтень, 11:06
Віри, Надії, Любові та їх матері Софії: що не можна робити 30 вересня Віри, Надії, Любові та їх матері Софії: що не можна робити 30 вересня
28 вересень, 18:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські прикордонники у «мерсі» на єврономерах знайшли сховок з контрабандою
Сьогодні, 11:54
 0
Осінній привіт від мавок: чарівний луцький парк на фото
Сьогодні, 11:45
 0
11 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день
Сьогодні, 11:16
 0
У Шацьку на вербі розквітли «котики». ФОТО
Сьогодні, 10:48
 0
У «Промені» відбудеться концерт гумор-шоу «Вар’яти»*
Сьогодні, 10:30
 0
Медіа
відео
1/8