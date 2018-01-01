Осінній привіт від мавок: чарівний луцький парк на фото
Сьогодні, 11:45
У мережі з'явилися ніжні світлини осіннього парку в Луцьку.
Знімками у Facebook поділився волинський фотограф Віктор Чухрай.
"Осінній живописний привіт від Мавок з парку 900-річчя Луцька перед сном зимовим. Вони не полінувались і дарують нам такий чудесний кольоровий подарунок... Дякуємо любій Осені і помічницям ЇЇ, невтомним Мавкам", - написав фотомайстер.
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Знімками у Facebook поділився волинський фотограф Віктор Чухрай.
"Осінній живописний привіт від Мавок з парку 900-річчя Луцька перед сном зимовим. Вони не полінувались і дарують нам такий чудесний кольоровий подарунок... Дякуємо любій Осені і помічницям ЇЇ, невтомним Мавкам", - написав фотомайстер.
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