вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Осінній привіт від мавок: чарівний луцький парк на фото

Осінній привіт від мавок: чарівний луцький парк на фото
У мережі з'явилися ніжні світлини осіннього парку в Луцьку.

Знімками у Facebook поділився волинський фотограф Віктор Чухрай.

"Осінній живописний привіт від Мавок з парку 900-річчя Луцька перед сном зимовим. Вони не полінувались і дарують нам такий чудесний кольоровий подарунок... Дякуємо любій Осені і помічницям ЇЇ, невтомним Мавкам", - написав фотомайстер.

Осінній привіт від мавок: чарівний луцький парк на фото
Осінній привіт від мавок: чарівний луцький парк на фото
Осінній привіт від мавок: чарівний луцький парк на фото
Осінній привіт від мавок: чарівний луцький парк на фото
Осінній привіт від мавок: чарівний луцький парк на фото
Осінній привіт від мавок: чарівний луцький парк на фото
Осінній привіт від мавок: чарівний луцький парк на фото
Осінній привіт від мавок: чарівний луцький парк на фото
Осінній привіт від мавок: чарівний луцький парк на фото
Осінній привіт від мавок: чарівний луцький парк на фото
Осінній привіт від мавок: чарівний луцький парк на фото
Осінній привіт від мавок: чарівний луцький парк на фото
Осінній привіт від мавок: чарівний луцький парк на фото
Осінній привіт від мавок: чарівний луцький парк на фото
Осінній привіт від мавок: чарівний луцький парк на фото

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: фото, Віктор Чухрай
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку атовці в робочий час застали чиновника в ресторані. ФОТО. ВІДЕО
Верховна Рада легалізувала «євробляхи»
Від і до: скільки у Луцьку коштують перші мандарини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські прикордонники у «мерсі» на єврономерах знайшли сховок з контрабандою
Сьогодні, 11:54
Осінній привіт від мавок: чарівний луцький парк на фото
Сьогодні, 11:45
11 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день
Сьогодні, 11:16
У Шацьку на вербі розквітли «котики». ФОТО
Сьогодні, 10:48
У «Промені» відбудеться концерт гумор-шоу «Вар’яти»*
Сьогодні, 10:30
Схожі новини
Листопад у Луцьку: соковиті фото Листопад у Луцьку: соковиті фото
06 листопад, 10:23
Неймовірні дуби у селі під Луцьком стали зірками фотосесії митця Неймовірні дуби у селі під Луцьком стали зірками фотосесії митця
02 листопад, 09:28
Мавки вже й спати повкладались: золота осінь у лісі на Волині. ФОТО Мавки вже й спати повкладались: золота осінь у лісі на Волині. ФОТО
01 листопад, 11:22
Жовтень, прощай: Луцьк – у полоні «дідового літа». ФОТО Жовтень, прощай: Луцьк – у полоні «дідового літа». ФОТО
31 жовтень, 13:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські прикордонники у «мерсі» на єврономерах знайшли сховок з контрабандою
Сьогодні, 11:54
 0
Осінній привіт від мавок: чарівний луцький парк на фото
Сьогодні, 11:45
 0
11 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день
Сьогодні, 11:16
 0
У Шацьку на вербі розквітли «котики». ФОТО
Сьогодні, 10:48
 0
У «Промені» відбудеться концерт гумор-шоу «Вар’яти»*
Сьогодні, 10:30
 0
Медіа
відео
1/8