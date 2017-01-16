Волинські прикордонники у «мерсі» на єврономерах знайшли сховок з контрабандою

В пункті пропуску Ягодин українець намагався приховано провезти сигарети.Про це повідомили у прес-службі Луцького прикордонного загону.11 листопада під ранок, в автомобільному пункті пропуску «Ягодин» прикордонний наряд з огляду транспортних засобів спільно з інспектором митниці виявили автомобіль в якому переміщувались цигарки.«Мерседес» польської реєстрації під керуванням громадянина України слідував на виїзд з України по смузі руху «зелений коридор»."Водій, використавши конструктивні особливості своєї автівки, намагався приховано провезти більше 200 пачок цигарок марки «Davidoff» та «Rothmans», які знаходились в ніші для запасного колеса у багажному відділенні автомобіля", - повідомили прикордонники.Сигарети вилучили співробітники ДФС на загальну суму 6 тисяч 500 гривень.