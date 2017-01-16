Волинські прикордонники у «мерсі» на єврономерах знайшли сховок з контрабандою
Сьогодні, 11:54
В пункті пропуску Ягодин українець намагався приховано провезти сигарети.
Про це повідомили у прес-службі Луцького прикордонного загону.
11 листопада під ранок, в автомобільному пункті пропуску «Ягодин» прикордонний наряд з огляду транспортних засобів спільно з інспектором митниці виявили автомобіль в якому переміщувались цигарки.
«Мерседес» польської реєстрації під керуванням громадянина України слідував на виїзд з України по смузі руху «зелений коридор».
"Водій, використавши конструктивні особливості своєї автівки, намагався приховано провезти більше 200 пачок цигарок марки «Davidoff» та «Rothmans», які знаходились в ніші для запасного колеса у багажному відділенні автомобіля", - повідомили прикордонники.
Сигарети вилучили співробітники ДФС на загальну суму 6 тисяч 500 гривень.
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Про це повідомили у прес-службі Луцького прикордонного загону.
11 листопада під ранок, в автомобільному пункті пропуску «Ягодин» прикордонний наряд з огляду транспортних засобів спільно з інспектором митниці виявили автомобіль в якому переміщувались цигарки.
«Мерседес» польської реєстрації під керуванням громадянина України слідував на виїзд з України по смузі руху «зелений коридор».
"Водій, використавши конструктивні особливості своєї автівки, намагався приховано провезти більше 200 пачок цигарок марки «Davidoff» та «Rothmans», які знаходились в ніші для запасного колеса у багажному відділенні автомобіля", - повідомили прикордонники.
Сигарети вилучили співробітники ДФС на загальну суму 6 тисяч 500 гривень.
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