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Донька екс-мера Луцька вийшла заміж за айтішника. ВІДЕО

Донька екс-мера Луцька вийшла заміж за айтішника. ВІДЕО
Донька колишнього мера Луцька Богдана Шиби вийшла заміж.

Відео зі святкового дня він поширив на своїй сторінці у Фейсбуці, - пише інтернет-видання Волинь24.

Весілля святкували 15 вересня в одному із закладів поблизу Львова.

У цьому місті Леся познайомилася з майбутнім чоловіком. Після закінчення школи вона поїхала на навчання до Львова, де здобула фах дизайнера.

Обранець Лесі Шиби - родом з Івано-Франківська, працює в сфері ІТ.


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Теги: Богдан Шиба, весілля
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