Донька екс-мера Луцька вийшла заміж за айтішника. ВІДЕО

Богдана Шиби вийшла заміж.



Відео зі святкового дня він поширив на своїй сторінці у Фейсбуці, - пише інтернет-видання



Весілля святкували 15 вересня в одному із закладів поблизу Львова.



У цьому місті Леся познайомилася з майбутнім чоловіком. Після закінчення школи вона поїхала на навчання до Львова, де здобула фах дизайнера.



Обранець Лесі Шиби - родом з Івано-Франківська, працює в сфері ІТ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Донька колишнього мера Луцькавийшла заміж.Відео зі святкового дня він поширив на своїй сторінці у Фейсбуці, - пише інтернет-видання Волинь24 Весілля святкували 15 вересня в одному із закладів поблизу Львова.У цьому містіпознайомилася з майбутнім чоловіком. Після закінчення школи вона поїхала на навчання до Львова, де здобула фах дизайнера.Обранець Лесі Шиби - родом з Івано-Франківська, працює в сфері ІТ.

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