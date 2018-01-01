Донька екс-мера Луцька вийшла заміж за айтішника. ВІДЕО
Сьогодні, 13:13
Донька колишнього мера Луцька Богдана Шиби вийшла заміж.
Відео зі святкового дня він поширив на своїй сторінці у Фейсбуці, - пише інтернет-видання Волинь24.
Весілля святкували 15 вересня в одному із закладів поблизу Львова.
У цьому місті Леся познайомилася з майбутнім чоловіком. Після закінчення школи вона поїхала на навчання до Львова, де здобула фах дизайнера.
Обранець Лесі Шиби - родом з Івано-Франківська, працює в сфері ІТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відео зі святкового дня він поширив на своїй сторінці у Фейсбуці, - пише інтернет-видання Волинь24.
Весілля святкували 15 вересня в одному із закладів поблизу Львова.
У цьому місті Леся познайомилася з майбутнім чоловіком. Після закінчення школи вона поїхала на навчання до Львова, де здобула фах дизайнера.
Обранець Лесі Шиби - родом з Івано-Франківська, працює в сфері ІТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Троє людей загинуло у страшній аварії Рівненщині
Сьогодні, 13:25
Донька екс-мера Луцька вийшла заміж за айтішника. ВІДЕО
Сьогодні, 13:13
У Луцьку невідомі викинули на вулицю ртутні лампи. ФОТО
Сьогодні, 12:31
Медіа