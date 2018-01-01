Бруківка та «УЗІ» для песиків: за які проекти лучан проголосували найбільше





Загалом місто виділило 2,5 мільйони гривень для того, щоб допомогти реалізувати задуми найбільш активним лучанам, - пише інтернет-видання



У цю суму наразі "вписується" 11 проектів, які отримали найбільшу кількість голосів.



Офіційно результати конкурсу оголосять через п'ять днів.



1. ШКОЛА МАЙБУТНЬОГО №11







Найбільшу кількість голосів отримав проект луцької школи №11. Освітяни просять 225 тис. грн для 6 мультибордів та одного проектора.



"Вчитель з крейдою біля дошки вже не такий привабливий для дітей. Діти - візуали. Вони хочуть не чути, а бачити віртуальні екскурсії музеями", - пишуть автори проекту.



2. ОСВІТЛЕННЯ БІЛЯ ШКОЛИ №27







Майже 250 тис. грн просять на освітлення пішохідних доріжок біля ліцею №27 та дитсадочка №40. Хочуть встановити 14 опор з енергозберігаючими ліхтарями.



Схоже, ідею вдасться втілити: проект підпримало 894 лучан, і це - друге місце.



3. БЕЗКОШТОВНИЙ ХОКЕЙ







Для того, аби заняття з хокею стали безкоштовними, з Громадського бюджету просять майже 250 тис. грн.



Ці гроші підуть на оренду льодового майданчика для двох тренувань на тиждень дітям віком 5-7 років, трьох тренувань на тиждень дітям 8-11 років, а також купівлю комплектів захисного екіпірування, шайб і виготовлення рекламної продукції.



За кількістю отриманих голосів проект зайняв третє місце.



4. АКТОВА ЗАЛА ДЛЯ ШКОЛИ №27







На закупку світлового та звукового обладнання для актової зали ліцею №27 просять 241 тис. грн. Школу вікрили цьогоріч, проте на укомплектування зали з міського бюджету грошей не виділили.



Проект знайшов підтримку 801 лучанина.



5. ЛЕГКОАТЛЕТИЧНА ДОРІЖКА ДЛЯ ШКОЛИ №22







Для спорудження легкоатлетичної доріжки на території школи №22 просять 250 тис. грн. Обіцяють дати можливість займатися не лише учням, а й усім мешканцям мікрорайону.



"Стан бігових доріжок спортивного майданчика школи не дає можливості займатися спортом у комфортних та, насамперед, безпечних умовах. Покриття по всій території практично відсутнє, та являє собою суміш піску, пилу та каміння, що позаростало бур'яном та травою. Нерівності та залишки старого асфальтового покриття можуть призвести до травм та ушкоджень під час занять спортом", - пояснюють автори проекту.



6. БРУКІВКА ПЕРЕД ШКОЛОЮ №12







Представники школи №12 хочуть впорядкувати вхід перед навчальним закладом. Для цього просять 228 тис. грн.



"Школа функціонує з 1 вересня 1987 року. Тверде покриття перед школою вмощене під впливом природних умов та експлуатації втратило естетичний вигляд та становить небезпеку здоров’ю дітей. На нашу думку проблему можна вирішити вклавши бруківку на вимощений діючий майданчик", - йдеться в проекті.



7. УЗІ ДЛЯ ПЕСИКІВ







Автори цього проекту планують встановити на КП «Ласка» обладнання для ультразвукового дослідження. "Це зможе покращити ефективність роботи ветеринарних лікарів закладу, адже чим точніше лікар встановить діагноз, тим ефективнішим буде призначене лікування. А від вірного лікування залежить швидкість одужання тварини і її подальший стан", - переконані активісти.



Для проекту необхідно 250 тис. грн.



8. ЧЕМПІОНАТ ІЗ "РУКОПАШКИ"-ГОПАКА







Для проведення у Луцьку Відкритого чемпіонату із рукопашу-гопака просять 221 тис. грн.



"На килимі зійдуться близько 120 атлетів шести вікових груп у різних вагових категоріях з восьми регіонів України. Захід відбуватиметься протягом трьох днів. Головним суддею змагань буде переможець Кубку світу з кікбоксингу, п’ятиразовий чемпіон України з різних видів одноборств - Ігор Кукурудзяк. Змагання відбудуться за олімпійською системою. Очікувана кількість відвідувачів – 1000 осіб. Серед гостей змагань також очікуються керівники місцевих осередків з рукопашу гопак у Сербії, Болгарії, Польщі", - обіцяють організатори.



9. ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК ДЛЯ САДОЧКА №38







У дитсадку №38 планують спорудити безпечне розвивально-ігрове середовище для дітей з особливими потребами.



"Це потребує значних фінансових вкладень, яких на даний момент ні адміністрація закладу, ні батьки не мають можливості забезпечити", - пояснюють автори проекту і просять 250 тис. грн.



10. "ЦІКАВИЙ" ПРОСТІР ДЛЯ ШКОЛИ №11







"Старомодні пусті коридори, в яких є одна розвага: розбігтися і на колінах доїхати до кінця коридора", - розповідають про умови для дозвілля в школі №11 і просять 249 тис. грн для Дерев'яних поличок, шведської стінки, баскетбольних колець, м'якого покриття та іншого ігрового обладнання.



11. ОРИГІНАЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК ЗА РАГСОМ







Для спорудження ігрового майданчика з оригінальним, нетиповим обладнанням необхідно 249 тис. грн. Його планують спорудити у парку Героїв майдану, що за міським РАГСом.



"Хочемо створити ігровий простір для розвитку, оздоровлення, дозвілля та відпочинку дітей та підлітків разом із їх сім'ями, враховуючи їх індивідуальні особливості. Простір складатиметься із оригінальних, цікавих конструкцій, виготовлених із природних матеріалів, що гармонійно впишеться у середовище скверу, де дуже не вистачає місця для відпочинку молоді", - пишуть автори проекту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку завершилося голосування за проекти, які мають профінансувати з Громадського бюджету міста.Загалом місто виділило 2,5 мільйони гривень для того, щоб допомогти реалізувати задуми найбільш активним лучанам, - пише інтернет-видання Волинь24 У цю суму наразі "вписується" 11 проектів, які отримали найбільшу кількість голосів.Офіційно результати конкурсу оголосять через п'ять днів.Найбільшу кількість голосів отримав проект луцької школи №11. Освітяни просять 225 тис. грн для 6 мультибордів та одного проектора."Вчитель з крейдою біля дошки вже не такий привабливий для дітей. Діти - візуали. Вони хочуть не чути, а бачити віртуальні екскурсії музеями", - пишуть автори проекту.Майже 250 тис. грн просять на освітлення пішохідних доріжок біля ліцею №27 та дитсадочка №40. Хочуть встановити 14 опор з енергозберігаючими ліхтарями.Схоже, ідею вдасться втілити: проект підпримало 894 лучан, і це - друге місце.Для того, аби заняття з хокею стали безкоштовними, з Громадського бюджету просять майже 250 тис. грн.Ці гроші підуть на оренду льодового майданчика для двох тренувань на тиждень дітям віком 5-7 років, трьох тренувань на тиждень дітям 8-11 років, а також купівлю комплектів захисного екіпірування, шайб і виготовлення рекламної продукції.За кількістю отриманих голосів проект зайняв третє місце.На закупку світлового та звукового обладнання для актової зали ліцею №27 просять 241 тис. грн. Школу вікрили цьогоріч, проте на укомплектування зали з міського бюджету грошей не виділили.Проект знайшов підтримку 801 лучанина.5. ЛЕГКОАТЛЕТИЧНА ДОРІЖКА ДЛЯ ШКОЛИ №22Для спорудження легкоатлетичної доріжки на території школи №22 просять 250 тис. грн. Обіцяють дати можливість займатися не лише учням, а й усім мешканцям мікрорайону."Стан бігових доріжок спортивного майданчика школи не дає можливості займатися спортом у комфортних та, насамперед, безпечних умовах. Покриття по всій території практично відсутнє, та являє собою суміш піску, пилу та каміння, що позаростало бур'яном та травою. Нерівності та залишки старого асфальтового покриття можуть призвести до травм та ушкоджень під час занять спортом", - пояснюють автори проекту.6. БРУКІВКА ПЕРЕД ШКОЛОЮ №12Представники школи №12 хочуть впорядкувати вхід перед навчальним закладом. Для цього просять 228 тис. грн."Школа функціонує з 1 вересня 1987 року. Тверде покриття перед школою вмощене під впливом природних умов та експлуатації втратило естетичний вигляд та становить небезпеку здоров’ю дітей. На нашу думку проблему можна вирішити вклавши бруківку на вимощений діючий майданчик", - йдеться в проекті.7. УЗІ ДЛЯ ПЕСИКІВАвтори цього проекту планують встановити на КП «Ласка» обладнання для ультразвукового дослідження. "Це зможе покращити ефективність роботи ветеринарних лікарів закладу, адже чим точніше лікар встановить діагноз, тим ефективнішим буде призначене лікування. А від вірного лікування залежить швидкість одужання тварини і її подальший стан", - переконані активісти.Для проекту необхідно 250 тис. грн.8. ЧЕМПІОНАТ ІЗ "РУКОПАШКИ"-ГОПАКАДля проведення у Луцьку Відкритого чемпіонату із рукопашу-гопака просять 221 тис. грн."На килимі зійдуться близько 120 атлетів шести вікових груп у різних вагових категоріях з восьми регіонів України. Захід відбуватиметься протягом трьох днів. Головним суддею змагань буде переможець Кубку світу з кікбоксингу, п’ятиразовий чемпіон України з різних видів одноборств - Ігор Кукурудзяк. Змагання відбудуться за олімпійською системою. Очікувана кількість відвідувачів – 1000 осіб. Серед гостей змагань також очікуються керівники місцевих осередків з рукопашу гопак у Сербії, Болгарії, Польщі", - обіцяють організатори.9. ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК ДЛЯ САДОЧКА №38У дитсадку №38 планують спорудити безпечне розвивально-ігрове середовище для дітей з особливими потребами."Це потребує значних фінансових вкладень, яких на даний момент ні адміністрація закладу, ні батьки не мають можливості забезпечити", - пояснюють автори проекту і просять 250 тис. грн.10. "ЦІКАВИЙ" ПРОСТІР ДЛЯ ШКОЛИ №11"Старомодні пусті коридори, в яких є одна розвага: розбігтися і на колінах доїхати до кінця коридора", - розповідають про умови для дозвілля в школі №11 і просять 249 тис. грн для Дерев'яних поличок, шведської стінки, баскетбольних колець, м'якого покриття та іншого ігрового обладнання.11. ОРИГІНАЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК ЗА РАГСОМДля спорудження ігрового майданчика з оригінальним, нетиповим обладнанням необхідно 249 тис. грн. Його планують спорудити у парку Героїв майдану, що за міським РАГСом."Хочемо створити ігровий простір для розвитку, оздоровлення, дозвілля та відпочинку дітей та підлітків разом із їх сім'ями, враховуючи їх індивідуальні особливості. Простір складатиметься із оригінальних, цікавих конструкцій, виготовлених із природних матеріалів, що гармонійно впишеться у середовище скверу, де дуже не вистачає місця для відпочинку молоді", - пишуть автори проекту.

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