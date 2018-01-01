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У Луцьку невідомі викинули на вулицю ртутні лампи. ФОТО

У Луцьку невідомі викинули на вулицю ртутні лампи. ФОТО
У Луцьку на Карпенка-Карого вже три дні лежать ртутні лампи.

Про це на платформі "Відкрите місто" повідомив лучанин Василь Романюк.

"На вулиці Карпенка-Карого неподалік частини Національної гвардії поблизу тротуару лежать викинуті ртутні лампи. Вже три дні лежать", - стверджує чоловік.

У Луцьку невідомі викинули на вулицю ртутні лампи. ФОТО
У Луцьку невідомі викинули на вулицю ртутні лампи. ФОТО
У Луцьку невідомі викинули на вулицю ртутні лампи. ФОТО

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Теги: Відкрите місто, лампи, благоустрій
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