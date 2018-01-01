У Луцьку невідомі викинули на вулицю ртутні лампи. ФОТО
Сьогодні, 12:31
У Луцьку на Карпенка-Карого вже три дні лежать ртутні лампи.
Про це на платформі "Відкрите місто" повідомив лучанин Василь Романюк.
"На вулиці Карпенка-Карого неподалік частини Національної гвардії поблизу тротуару лежать викинуті ртутні лампи. Вже три дні лежать", - стверджує чоловік.
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Про це на платформі "Відкрите місто" повідомив лучанин Василь Романюк.
"На вулиці Карпенка-Карого неподалік частини Національної гвардії поблизу тротуару лежать викинуті ртутні лампи. Вже три дні лежать", - стверджує чоловік.
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