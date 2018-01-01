У Луцьку невідомі викинули на вулицю ртутні лампи. ФОТО





Про це на платформі "Відкрите місто" повідомив лучанин Василь Романюк.



"На вулиці Карпенка-Карого неподалік частини Національної гвардії поблизу тротуару лежать викинуті ртутні лампи. Вже три дні лежать", - стверджує чоловік.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на Карпенка-Карого вже три дні лежать ртутні лампи.Про це на платформі "Відкрите місто" повідомив лучанин"На вулиці Карпенка-Карого неподалік частини Національної гвардії поблизу тротуару лежать викинуті ртутні лампи. Вже три дні лежать", - стверджує чоловік.

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