В очільника Асоціації велосипедистів Луцька втретє вкрали «залізного коня»
Сьогодні, 13:00
У Луцьку на проспекті Відродження викрали велосипед у громадського активіста Дмитра Сандалова.
Як виявилося, це уже третя втрата двоколісного у засновника Асоціації велосипедистів Луцька.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Луцьк. Викрадено велосипед. Третій... Байк яскравий, хто побачить - 0993070083", - йдеться у дописі.
Так, як розповіли очевидці, 10 листопада велосипед завантажили у білий бус поблизу пр. Відродження,10.
Зникнення велосипеда виявили о 18:30.
Усіх, хто бачив момент викрадення, просять повідомити власника двоколісного.
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Як виявилося, це уже третя втрата двоколісного у засновника Асоціації велосипедистів Луцька.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Луцьк. Викрадено велосипед. Третій... Байк яскравий, хто побачить - 0993070083", - йдеться у дописі.
Так, як розповіли очевидці, 10 листопада велосипед завантажили у білий бус поблизу пр. Відродження,10.
Зникнення велосипеда виявили о 18:30.
Усіх, хто бачив момент викрадення, просять повідомити власника двоколісного.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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