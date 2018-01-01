В очільника Асоціації велосипедистів Луцька втретє вкрали «залізного коня»

Дмитра Сандалова.



Як виявилося, це уже третя втрата двоколісного у засновника Асоціації велосипедистів Луцька.



Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.



"Луцьк. Викрадено велосипед. Третій... Байк яскравий, хто побачить - 0993070083", - йдеться у дописі.



Так, як розповіли очевидці, 10 листопада велосипед завантажили у білий бус поблизу пр. Відродження,10.



Зникнення велосипеда виявили о 18:30.



Усіх, хто бачив момент викрадення, просять повідомити власника двоколісного.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Відродження викрали велосипед у громадського активістаЯк виявилося, це уже третя втрата двоколісного у засновника Асоціації велосипедистів Луцька.Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook."Луцьк. Викрадено велосипед. Третій... Байк яскравий, хто побачить - 0993070083", - йдеться у дописі.Так, як розповіли очевидці, 10 листопада велосипед завантажили у білий бус поблизу пр. Відродження,10.Зникнення велосипеда виявили о 18:30.Усіх, хто бачив момент викрадення, просять повідомити власника двоколісного.

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