вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В очільника Асоціації велосипедистів Луцька втретє вкрали «залізного коня»

В очільника Асоціації велосипедистів Луцька втретє вкрали «залізного коня»
У Луцьку на проспекті Відродження викрали велосипед у громадського активіста Дмитра Сандалова.

Як виявилося, це уже третя втрата двоколісного у засновника Асоціації велосипедистів Луцька.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Луцьк. Викрадено велосипед. Третій... Байк яскравий, хто побачить - 0993070083", - йдеться у дописі.

Так, як розповіли очевидці, 10 листопада велосипед завантажили у білий бус поблизу пр. Відродження,10.

Зникнення велосипеда виявили о 18:30.

Усіх, хто бачив момент викрадення, просять повідомити власника двоколісного.

В очільника Асоціації велосипедистів Луцька втретє вкрали «залізного коня»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, велосипед
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку атовці в робочий час застали чиновника в ресторані. ФОТО. ВІДЕО
Верховна Рада легалізувала «євробляхи»
Від і до: скільки у Луцьку коштують перші мандарини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Троє людей загинуло у страшній аварії Рівненщині
Сьогодні, 13:25
Донька екс-мера Луцька вийшла заміж за айтішника. ВІДЕО
Сьогодні, 13:13
В очільника Асоціації велосипедистів Луцька втретє вкрали «залізного коня»
Сьогодні, 13:00
У Луцьку невідомі викинули на вулицю ртутні лампи. ФОТО
Сьогодні, 12:31
Волинські прикордонники у «мерсі» на єврономерах знайшли сховок з контрабандою
Сьогодні, 11:54
Схожі новини
У місті на Волині невідомі покрали велосипеди. ФОТО У місті на Волині невідомі покрали велосипеди. ФОТО
23 жовтень, 01:56
У селі під Луцьком донеччанин вкрав велосипед. ВІДЕО У селі під Луцьком донеччанин вкрав велосипед. ВІДЕО
17 вересень, 16:14
У волинянки вкрали новенький велосипед У волинянки вкрали новенький велосипед
29 серпень, 13:12
На Волині розшукують крадія велосипедів. ФОТО На Волині розшукують крадія велосипедів. ФОТО
18 серпень, 22:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Троє людей загинуло у страшній аварії Рівненщині
Сьогодні, 13:25
 0
Донька екс-мера Луцька вийшла заміж за айтішника. ВІДЕО
Сьогодні, 13:13
 0
В очільника Асоціації велосипедистів Луцька втретє вкрали «залізного коня»
Сьогодні, 13:00
 0
У Луцьку невідомі викинули на вулицю ртутні лампи. ФОТО
Сьогодні, 12:31
 0
Волинські прикордонники у «мерсі» на єврономерах знайшли сховок з контрабандою
Сьогодні, 11:54
 0
Медіа
відео
1/8