Троє людей загинуло у страшній аварії Рівненщині





Як повідомили у Відділі комунікації поліції Рівненської області, дорожньо-транспортна пригода сталася на трасі Київ-Чоп поблизу села Пустоіванн, - повідомляє



За попередньою інформацією правоохоронців, водій мікроавтобуса виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажівкою.



Водій та двоє пасажирів мікроавтобуса загинули. На місці події працювали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група, а також рятувальники. Крім того повідомляється, що водія-винуватця ДТП патрульні раніше тричі зупиняли п’яним. На водія мікроавтобуса, який з невідомих поки що причин виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із бензовозом і загинув з двома пасажирами - подружжям рівнян, впродовж цього року патрульні тричі складали адміністративні матеріали за керування автомобілем напідпитку.



Від зіткнення з мікроавтобусом цистерну, яка була порожньою, відкинуло у відбійник, водій бензовоза отримав перелом ноги та численні забої. Наразі він перебуває в лікарні.



За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху поліція розпочала досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Рівненщині внаслідок зіткнення вантажівки з мікроавтобусом загинуло троє осіб.Як повідомили у Відділі комунікації поліції Рівненської області, дорожньо-транспортна пригода сталася на трасі Київ-Чоп поблизу села Пустоіванн, - повідомляє Уніан За попередньою інформацією правоохоронців, водій мікроавтобуса виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажівкою.Водій та двоє пасажирів мікроавтобуса загинули. На місці події працювали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група, а також рятувальники. Крім того повідомляється, що водія-винуватця ДТП патрульні раніше тричі зупиняли п’яним. На водія мікроавтобуса, який з невідомих поки що причин виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із бензовозом і загинув з двома пасажирами - подружжям рівнян, впродовж цього року патрульні тричі складали адміністративні матеріали за керування автомобілем напідпитку.Від зіткнення з мікроавтобусом цистерну, яка була порожньою, відкинуло у відбійник, водій бензовоза отримав перелом ноги та численні забої. Наразі він перебуває в лікарні.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху поліція розпочала досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу.

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