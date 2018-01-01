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Троє людей загинуло у страшній аварії Рівненщині

Троє людей загинуло у страшній аварії Рівненщині
На Рівненщині внаслідок зіткнення вантажівки з мікроавтобусом загинуло троє осіб.

Як повідомили у Відділі комунікації поліції Рівненської області, дорожньо-транспортна пригода сталася на трасі Київ-Чоп поблизу села Пустоіванн, - повідомляє Уніан.

За попередньою інформацією правоохоронців, водій мікроавтобуса виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажівкою.

Водій та двоє пасажирів мікроавтобуса загинули. На місці події працювали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група, а також рятувальники. Крім того повідомляється, що водія-винуватця ДТП патрульні раніше тричі зупиняли п’яним. На водія мікроавтобуса, який з невідомих поки що причин виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із бензовозом і загинув з двома пасажирами - подружжям рівнян, впродовж цього року патрульні тричі складали адміністративні матеріали за керування автомобілем напідпитку.

Від зіткнення з мікроавтобусом цистерну, яка була порожньою, відкинуло у відбійник, водій бензовоза отримав перелом ноги та численні забої. Наразі він перебуває в лікарні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху поліція розпочала досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу.

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Теги: дтп, смерть
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