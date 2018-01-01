Лучан кличуть на концерт оркестру «Кантабіле»





Він відбудеться в неділю, 18 листопада, в Палаці культури міста Луцька, - повідомили організатори.



У програмі – твори Йогана Себастьяна Баха, Бенджаміна Бріттена, Миколи Колесси, Яна ван дер Рооста, Антоніна Дворжака, Йоганнеса Брамса.



Початок концерту – о 18.00.



Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані.

Телефони для довідок 24-02-41, (095) 206-75-88.





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