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Лучан кличуть на концерт оркестру «Кантабіле»

Лучан кличуть на концерт оркестру «Кантабіле»
Шанувальників Академічного камерного оркестру “Кантабіле” Волинської обласної філармонії запрошують на концерт “Мелодії і ритми світової музики”.

Він відбудеться в неділю, 18 листопада, в Палаці культури міста Луцька, - повідомили організатори.

У програмі – твори Йогана Себастьяна Баха, Бенджаміна Бріттена, Миколи Колесси, Яна ван дер Рооста, Антоніна Дворжака, Йоганнеса Брамса.

Початок концерту – о 18.00.

Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані.
Телефони для довідок 24-02-41, (095) 206-75-88.

Лучан кличуть на концерт оркестру «Кантабіле»

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Теги: анонс, музика, концерт
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