Лучан кличуть на концерт оркестру «Кантабіле»
Сьогодні, 15:29
Шанувальників Академічного камерного оркестру “Кантабіле” Волинської обласної філармонії запрошують на концерт “Мелодії і ритми світової музики”.
Він відбудеться в неділю, 18 листопада, в Палаці культури міста Луцька, - повідомили організатори.
У програмі – твори Йогана Себастьяна Баха, Бенджаміна Бріттена, Миколи Колесси, Яна ван дер Рооста, Антоніна Дворжака, Йоганнеса Брамса.
Початок концерту – о 18.00.
Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані.
Телефони для довідок 24-02-41, (095) 206-75-88.
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Він відбудеться в неділю, 18 листопада, в Палаці культури міста Луцька, - повідомили організатори.
У програмі – твори Йогана Себастьяна Баха, Бенджаміна Бріттена, Миколи Колесси, Яна ван дер Рооста, Антоніна Дворжака, Йоганнеса Брамса.
Початок концерту – о 18.00.
Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані.
Телефони для довідок 24-02-41, (095) 206-75-88.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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