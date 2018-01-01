Санкції Росії жодним чином не вплинуть на українців, – експерт

Сергій Фурса розповів, що все погане, що могла зробити Росія для української економіки сталось ще в 2013 році.



Саме в період 2013-2014 років Росія розпочала проти україни торгівельні війни. Про це Сергій Фурса зазначив під час прямого ефіру ток-шоу «Протилежний погляд LIVE» 9 листопада, - пише



Сергій Фурса пояснив, що нинішні санкції Росії проти України жодним чином не вплинуть на українців в економічному аспекті. Тому що все негативне, що могла Росія зробити, вона вже зробила.



«Росія розпочала проти України торгівельні війни ще влітку 2013 року. Вона максимально обмежила український експорт, що сильно вдарило по українській економіці і ми втратили велику частку ВВП. Однак це вже було зроблено, і більшого Росія зробити не зможе», - сказав Сергій Фурса.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Економічний експертрозповів, що все погане, що могла зробити Росія для української економіки сталось ще в 2013 році.Саме в період 2013-2014 років Росія розпочала проти україни торгівельні війни. Про це Сергій Фурса зазначив під час прямого ефіру ток-шоу «Протилежний погляд LIVE» 9 листопада, - пише Конкурент Сергій Фурса пояснив, що нинішні санкції Росії проти України жодним чином не вплинуть на українців в економічному аспекті. Тому що все негативне, що могла Росія зробити, вона вже зробила.«Росія розпочала проти України торгівельні війни ще влітку 2013 року. Вона максимально обмежила український експорт, що сильно вдарило по українській економіці і ми втратили велику частку ВВП. Однак це вже було зроблено, і більшого Росія зробити не зможе», - сказав Сергій Фурса.

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