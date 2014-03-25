Померла відома українська акторка

Юлія Волчкова.



Про це повідомили на сайті театру, - пише



Повідомляється, що актриса померла в 44-річному віці.



"Сьогодні після тяжкої хвороби пішла з життя актриса Театру драми і комедії на лівому березі Дніпра, заслужена артистка України Юлія Волчкова", - йдеться у дописі.



Яка саме хвороба стала причиною смерті, в театрі не повідомляють.



Народилася Юлія Вадимівна Волчкова 29 серпня 1974 року.



У 1995 році закінчила Київський державний інститут ім. І. К. Карпенка-Карого (курс народного артиста України М. Рушковського). З 1995 — акторка Київського театру драми і комедії на лівому березі Дніпра. 9 листопада 2015 року їй було присвоєно звання заслужений артист України.



Юлія Волчкова представляла Україну на багатьох міжнародних кінофестивалях, серед яких були "Золотий бриг" (2006) та "Перший київський міжнародний кінофестиваль" під патронатом Богдана Ступки (2009).

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