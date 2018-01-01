На Волині контрабандисти «загубили» в траві 10 ящиків сигарет. ФОТО
Сьогодні, 15:46
Прикордонники відділу «Грабове» завадили оборудкам тютюнових контрабандистів на кордоні з Польщею.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі.
Так, 10 листопада пополудні військовослужбовці відділу «Грабове» помітили групу осіб із пакунками, яка рухалась у бік державного кордону.
Втім, помітивши охоронців кордону, пачкарі вдалися до втечі, покинувши 10 ящиків з сигаретами та гумовий човен, за допомогою якого планували переправити контрабанду до сусідньої держави.
Наразі куриво доставили до прикордонного підрозділу.
"Пошук втікачів та заходи зі встановлення кола всіх причетних та організаторів протиправної діяльності триває", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у Держприкордонслужбі.
Так, 10 листопада пополудні військовослужбовці відділу «Грабове» помітили групу осіб із пакунками, яка рухалась у бік державного кордону.
Втім, помітивши охоронців кордону, пачкарі вдалися до втечі, покинувши 10 ящиків з сигаретами та гумовий човен, за допомогою якого планували переправити контрабанду до сусідньої держави.
Наразі куриво доставили до прикордонного підрозділу.
"Пошук втікачів та заходи зі встановлення кола всіх причетних та організаторів протиправної діяльності триває", - йдеться у повідомленні.
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Коментарі 1
хіба заборонено гуляти вздовж кордону зі своїми сигаретами...сказали би евробляхарі.
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