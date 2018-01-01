Волинський атовець просить допомогти зібрати гроші на операцію
Сьогодні, 16:50
Учасник АТО зі Світязя Віктор Лутков просить небайдужих допомогти йому коштами на операцію.
59-річному атовцю нещодавно встановили невтішний діагноз і направили на операцію, - пише Район.Шацьк.
Оперативне втручання медики проведуть безкоштовно, проте на препарати та обладнання необхідні 12 500 грн.
Таких коштів Віктор Лутков не має, тому просить допомоги в небайдужих людей.
Світязянин Віктор Лутков (псевдо Праведник) з самого початку на російсько-українській війні. У 2014-му прийняв тверде рішення йти воювати. Не зміг змиритися з тим, що на Донбасі гинуть 18-річні, а він з військовою спеціальністю оператора-наводчика БМП-1 відсиджується в тилу. Служив у складі Одеського батальйону територіальної оборони поблизу Маріуполя. Згодом підписав контракт на військову службу, яку проходив у місті Щастя на Луганщині.
Номер картки 4731 2191 1501 7455 (Віктор Лутков).
Телефон: (096)131 33 89.
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59-річному атовцю нещодавно встановили невтішний діагноз і направили на операцію, - пише Район.Шацьк.
Оперативне втручання медики проведуть безкоштовно, проте на препарати та обладнання необхідні 12 500 грн.
Таких коштів Віктор Лутков не має, тому просить допомоги в небайдужих людей.
Світязянин Віктор Лутков (псевдо Праведник) з самого початку на російсько-українській війні. У 2014-му прийняв тверде рішення йти воювати. Не зміг змиритися з тим, що на Донбасі гинуть 18-річні, а він з військовою спеціальністю оператора-наводчика БМП-1 відсиджується в тилу. Служив у складі Одеського батальйону територіальної оборони поблизу Маріуполя. Згодом підписав контракт на військову службу, яку проходив у місті Щастя на Луганщині.
Номер картки 4731 2191 1501 7455 (Віктор Лутков).
Телефон: (096)131 33 89.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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