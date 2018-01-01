Волинський атовець просить допомогти зібрати гроші на операцію





59-річному атовцю нещодавно встановили невтішний діагноз і направили на операцію, - пише



Оперативне втручання медики проведуть безкоштовно, проте на препарати та обладнання необхідні 12 500 грн.



Таких коштів Віктор Лутков не має, тому просить допомоги в небайдужих людей.



Світязянин Віктор Лутков (псевдо Праведник) з самого початку на російсько-українській війні. У 2014-му прийняв тверде рішення йти воювати. Не зміг зми­ритися з тим, що на Донбасі гинуть 18-річні, а він з військовою спеці­альністю оператора-наводчика БМП-1 відсиджу­ється в тилу. Служив у складі Одеського батальйону те­риторіальної оборони поблизу Ма­ріуполя. Згодом підписав контракт на військову службу, яку проходив у місті Щастя на Луганщині.



Номер картки 4731 2191 1501 7455 (Віктор Лутков).



Телефон: (096)131 33 89.





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