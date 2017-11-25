На березі Пісочного поставлять бетонні блоки. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.



Так, мова йде про ділянку біля села Гаївка і санаторію "Лісова пісня".

Там встановлять бетонні блоки, щоби вода не розмивала пляж.



Всього мають встановити 27 бетонних блоків.



Ініціатори проекту вважають, що завдяки цим конструкціям озеро не буде замулюватися і заростати, а вода не розмиватиме пляж.



Детальніше - у сюжеті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Берег озера Пісочного, що у Шацькому районі, реконструюють.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.Так, мова йде про ділянку біля села Гаївка і санаторію "Лісова пісня".Там встановлять бетонні блоки, щоби вода не розмивала пляж.Всього мають встановити 27 бетонних блоків.Ініціатори проекту вважають, що завдяки цим конструкціям озеро не буде замулюватися і заростати, а вода не розмиватиме пляж.Детальніше - у сюжеті.

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