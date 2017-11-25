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На березі Пісочного поставлять бетонні блоки. ВІДЕО

На березі Пісочного поставлять бетонні блоки. ВІДЕО
Берег озера Пісочного, що у Шацькому районі, реконструюють.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Так, мова йде про ділянку біля села Гаївка і санаторію "Лісова пісня".
Там встановлять бетонні блоки, щоби вода не розмивала пляж.

Всього мають встановити 27 бетонних блоків.

Ініціатори проекту вважають, що завдяки цим конструкціям озеро не буде замулюватися і заростати, а вода не розмиватиме пляж.

Детальніше - у сюжеті.


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Теги: Пісочне, укріплення
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