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У Луцьку п‘яний «в дрова» водій врізався у Volkswagen

У Луцьку п‘яний «в дрова» водій врізався у Volkswagen
У Луцьку п‘яний водій став причиною дорожньо-транспортної пригоди.

Про це повідомляється на сторінці патрульних у мережі Facebook.

Сьогодні, 11 листопада, близько 17 години на вулиці Ковельській у Луцьку 22-річний водій Alfa Romeo зіткнувся з Volkswagen.

У ДТП ніхто не постраждав.

Водій-винуватець виявився нетверезим: мав у 12 разів перевищену норму алкоголю в крові – 2,44 проміле.

На нього патрульні оформили відповідні адмінматеріали.

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Теги: алкоголь, ДТП, Ковельська, поліція
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