У Луцьку п‘яний «в дрова» водій врізався у Volkswagen





Про це повідомляється на сторінці патрульних у мережі



Сьогодні, 11 листопада, близько 17 години на вулиці Ковельській у Луцьку 22-річний водій Alfa Romeo зіткнувся з Volkswagen.



У ДТП ніхто не постраждав.



Водій-винуватець виявився нетверезим: мав у 12 разів перевищену норму алкоголю в крові – 2,44 проміле.



На нього патрульні оформили відповідні адмінматеріали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку п‘яний водій став причиною дорожньо-транспортної пригоди.Про це повідомляється на сторінці патрульних у мережі Facebook Сьогодні, 11 листопада, близько 17 години на вулиці Ковельській у Луцьку 22-річний водій Alfa Romeo зіткнувся з Volkswagen.У ДТП ніхто не постраждав.Водій-винуватець виявився нетверезим: мав у 12 разів перевищену норму алкоголю в крові – 2,44 проміле.На нього патрульні оформили відповідні адмінматеріали.

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