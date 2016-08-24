У Луцьку п‘яний «в дрова» водій врізався у Volkswagen
Сьогодні, 22:19
У Луцьку п‘яний водій став причиною дорожньо-транспортної пригоди.
Про це повідомляється на сторінці патрульних у мережі Facebook.
Сьогодні, 11 листопада, близько 17 години на вулиці Ковельській у Луцьку 22-річний водій Alfa Romeo зіткнувся з Volkswagen.
У ДТП ніхто не постраждав.
Водій-винуватець виявився нетверезим: мав у 12 разів перевищену норму алкоголю в крові – 2,44 проміле.
На нього патрульні оформили відповідні адмінматеріали.
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Про це повідомляється на сторінці патрульних у мережі Facebook.
Сьогодні, 11 листопада, близько 17 години на вулиці Ковельській у Луцьку 22-річний водій Alfa Romeo зіткнувся з Volkswagen.
У ДТП ніхто не постраждав.
Водій-винуватець виявився нетверезим: мав у 12 разів перевищену норму алкоголю в крові – 2,44 проміле.
На нього патрульні оформили відповідні адмінматеріали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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