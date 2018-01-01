«Тут присутній чіткий політичний розрахунок», - волинський політолог про санкції Росії проти України
Сьогодні, 21:10
Волинський політолог Михайло Наход розповів, що невипадково Росія ввела санкції проти України напередодні президентських виборів.
Російські санкції носять більше політичний характер, і вони адресовані, перш за все, російському народові, а не українській політичній чи економічній еліті. Про це Михайло Наход розповів 9 листопада в прямому ефірі ток-шоу «Протилежний погляд Live».
«Російська влада хоче показати своєму народу, що нібито українці погані – адже ми проти них ще з 2014 року не влаштовували жодних дій, не запроваджували візовий режим, були відкриті до них, а вони все одно хочуть в Європу і відійти від братерства. Тут присутній чіткий політичний розрахунок і, як на мене, санкції не випадково були введені напередодні президентських виборів і стосуються цього процесу безпосередньо», – сказав Михайло Наход.
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Російські санкції носять більше політичний характер, і вони адресовані, перш за все, російському народові, а не українській політичній чи економічній еліті. Про це Михайло Наход розповів 9 листопада в прямому ефірі ток-шоу «Протилежний погляд Live».
«Російська влада хоче показати своєму народу, що нібито українці погані – адже ми проти них ще з 2014 року не влаштовували жодних дій, не запроваджували візовий режим, були відкриті до них, а вони все одно хочуть в Європу і відійти від братерства. Тут присутній чіткий політичний розрахунок і, як на мене, санкції не випадково були введені напередодні президентських виборів і стосуються цього процесу безпосередньо», – сказав Михайло Наход.
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