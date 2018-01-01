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Показали, як виглядав засніжений Луцьк у 50-ті роки. ФОТО

Показали, як виглядав засніжений Луцьк у 50-ті роки. ФОТО
Історик і краєзнавиця Тетяна Яцечко-Блаженко виклала ретрофото засніженого Луцька 1957 року.

На фото можна побачити кірху та два тогочасні автомобілі

«Засніжений Луцьк. Вид з Красненського мосту на замок і костел, 1957 рік. Одне з кращих зимових ретро фото нашого міста», – написала історик на своїй сторінці у facebook.
Показали, як виглядав засніжений Луцьк у 50-ті роки. ФОТО

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Теги: ретрофото, міст
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