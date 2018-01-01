Показали, як виглядав засніжений Луцьк у 50-ті роки. ФОТО

Тетяна Яцечко-Блаженко виклала ретрофото засніженого Луцька 1957 року.



На фото можна побачити кірху та два тогочасні автомобілі



«Засніжений Луцьк. Вид з Красненського мосту на замок і костел, 1957 рік. Одне з кращих зимових ретро фото нашого міста», – написала історик на своїй сторінці у



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