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На Волині заборонили вилов риби на зимувальних ямах у річках

На Волині заборонили вилов риби на зимувальних ямах у річках
З першого листопада 2018 року і до закінчення зимового періоду заборонено промисловий, любительський і спортивний вилов риби на зимувальних ямах у водоймах області.

Про це повідомляється на сайті Управління Державного агентства рибного господарства у Волинській області.

Зимувальна яма – місце масового скупчення риб у заглибленнях дна річок і озер в зимовий період. Зазвичай, на ямах зосереджуються риби одного виду, що забезпечує найкращі умови зимівлі. В проточних водоймах зимувальні ями знаходяться у найбільш глибоких місцях з уповільненою течією. В озерах і водосховищах вони розташовуються у зоні впадання річок, в місцях виходу підводних джерел.

Зокрема, у переліку заборонених зон для риболовлі на території Ковельського району є річка Стохід: поблизу сіл Заячівці та Переспа. Також річка Турія на території акваторії Ковельського водосховища.
На Волині заборонили вилов риби на зимувальних ямах у річках

На Волині заборонили вилов риби на зимувальних ямах у річках

Рибалкам-любителям слід пам’ятати, що риболовля у заборонений період дозволена на ділянках для любительського рибальства за межами зимувальних ям. При цьому, рибалити можна зимовими вудками із блешнею вертикального блешніння з гачком, не більше №10, мормишкою, наживною і живцевою снастями. Загальна кількість гачків на водоймах загального користування не повинна перевищувати п’ять на рибалку.

За недотримання вищевказаних норм передбачена адмінвідповідальність – штраф від 34 до 680 гривень. Крім штрафу за незаконний вилов нараховуються збитки за кожну виловлену рибину, наприклад: судака – 510 гривень, сома — 425 гривень, щуки — 340 гривень, сазана (коропа) — 306 гривень, білого амура — 255 гривень, товстолобика — 255 гривень, білизни (жереха) — 255 гривень, ляща — 170 гривень, лина — 119 гривень, плітки — 85 гривень, краснопірки — 68 гривень, карася – 17 гривень, тощо.

У відомстві функціонує цілодобова телефонна «гаряча лінія» (067) 360-78-40, тому якщо ви стали свідком факту браконьєрства – просять повідомити Волинський рибоохоронний патруль за вказаним номером телефону.

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Теги: риболовля, заборона
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